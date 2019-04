Mediawan : surperforme en 2018 0 10/04/2019 | 18:28 Envoyer par e-mail :

EBITDA 1 de 49,1 M€ sur l’exercice 2018 (vs. 26,1 M€ en 2017) soit une marge opérationnelle de 19,0%

Consolidation de 5 acquisitions structurantes en 2018 pour enrichir l’offre de contenus exclusifs et accélérer la croissance future ; structuration du Groupe autour de 4 pôles-métiers et renforcement des fonctions transverses

Line-up premium de fictions, contenus d’animation et documentaires pour 2019/2020 permettant de maintenir une croissance organique de +10% p.a. en moyenne sur les 3 prochaines années Mediawan annonce ce jour ses résultats financiers pour l'exercice 2018, suite à l’arrêté des comptes annuels2 par le Directoire le 9 avril 2019. Chiffres clés (reportés) 2018 2017 Chiffre d'affaires (M€) 258,6 115,7 EBITDA1 (M€) 49,1 26,1 Résultat net part du groupe (M€) 5,0 -6,8 Résultat net ajusté3 (M€) 28,9 11,9 BPA ajusté (€ / action) 0,99 0,40 Dette financière nette4 (M€) 120,9 28,5 Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire de Mediawan déclare : « En 2018, Mediawan a enregistré de solides performances financières, bénéficiant à la fois de la contribution des acquisitions récentes et d’une forte croissance organique. Cette dynamique illustre la pertinence de notre stratégie axée sur la production et la distribution de contenus premium, facteur clé de différenciation. Nous sommes particulièrement fiers de produire les séries les plus populaires en France et des marques internationales qui seront les succès de demain. Forts d’une offre enrichie par 8 acquisitions structurantes depuis sa création, le Groupe s’est doté d’une organisation intégrée autour de 4 pôles-métiers avec des fonctions transverses renforcées. Dans un environnement en pleine mutation marqué par l’arrivée de nouveaux acteurs notamment dans la diffusion, nous abordons 2019 avec confiance et ambition et sommes convaincus que Mediawan est parfaitement positionné pour tirer parti de la forte demande de contenus premium » Forte hausse du chiffre d’affaires 2018, nombreux développements dans tous les métiers du Groupe Le chiffre d’affaires 2018 s’élève à 258,6 M€ et à 276,1 M€ en proforma, en croissance de +13,0% par rapport au chiffre d’affaires proforma de 2017. Cette progression résulte de la contribution des nouvelles acquisitions et de la croissance organique des différents pôles, notamment Mediawan Originals, Animation et Rights. Chiffre d’affaires reporté et pro forma En M€ 2018

Réel5 2017

Réel 2018

Proforma6 2017

Proforma6-7 Variation Mediawan Originals 88,4 11,8 93,2 70,6 +32% Mediawan Animation 26,8 - 42,4 38,4 +10% Mediawan Rights 35,9 22,5 33,5 27,1 +23% Mediawan Thematics 107,1 81,2 107,1 108,2 -1% Chiffre d’affaires 258,6 115,7 276,1 244,4 +13,0% Mediawan Originals , premier producteur de fictions et de documentaires en France avec 17 labels de production, réalise un chiffre d’affaires 2018 de 88,4 M€ et de 93,2 M€ en proforma, en augmentation de +32% sur l’année précédente. Cette forte hausse provient notamment de la contribution des sociétés

nouvellement acquises et des nombreux contenus à succès diffusés en 2018.



Au cours de l’exercice écoulé, Mediawan Originals qui s’appuie sur un portefeuille de franchises de premier plan (« Dix pour Cent », « Apocalypse » « Section de recherches », « Alice Nevers », ou encore « Zone Blanche ») a livré près de 100 heures de programmes se positionnant en tête des producteurs de fictions de prime-time en France, selon le classement annuel publié en septembre 2018 par le magazine Écran Total.



En 2018, le Groupe a lancé avec réussite de nouveaux programmes comme « Les Rivières Pourpres », « Traqués » ou « Noces Rouges » et également co-produit « Je ne suis pas un homme facile », 1er film français ‘Netflix Original’ diffusé depuis avril 2018 sur la plateforme.



Les perspectives pour 2019 et 2020 sont prometteuses puisque Mediawan Originals a d’ores et déjà signé de nouvelles saisons sur plusieurs séries à succès et a pour objectif de livrer plus de 250 heures de programmes sur les 2 prochaines années. La création et le développement de nouvelles franchises de qualité ainsi que l’accélération de l’activité à l’international avec de nombreux projets ambitieux constitueront également des relais de croissance pour le pôle. Mediawan Animation , premier producteur européen d’animation affiche un chiffre d’affaires 2018 de 26,8 M€ et de 42,4 M€ en proforma en 2018 (+10%). Le pôle s’appuie sur une expertise établie dans le développement de séries TV et de longs-métrages à succès et sur sa capacité éprouvée à développer des franchises en marques mondiales, sources de revenus additionnels.



L’année 2018 a notamment été marquée par le phénomène « Miraculous » ainsi que par la livraison de 13 épisodes de « Zakstorm » et 26 épisodes de « Arthur et les Minimoys ». Au total, le pôle a livré 135 demi-heures de programmes au cours de l’année écoulée. Ces derniers connaissent un franc succès sur l’ensemble des territoires, se plaçant régulièrement parmi les meilleures audiences de programmes destinés aux plus jeunes.



En complément, des recettes annexes qui proviennent de l’exploitation des propriétés intellectuelles du Groupe (ventes de distribution, revenus de Licence & Merchandising et recettes publicitaires réalisées sur les plateformes digitales comme Youtube) sont également en croissance significative sur la période.



Le pôle entend accélérer sa stratégie de développement à la fois sur les séries TV et les long-métrages, de nombreux projets majeurs seront ainsi lancés courant 2019 comme la nouvelle série « Power Players » et la sortie du film « Playmobil » au cours de l’été prochain. Mediawan Animation continuera également de capitaliser sur le succès de « Miraculous ladybug » avec le développement des saisons 4 et 5. Mediawan Rights , qui regroupe l’ensemble des activités de distribution de Mediawan, enregistre un chiffre d’affaires de 35,9 M€ et de 33,5 M€ en proforma sur l’année 2018, en croissance de +23% par rapport à l’année précédente. Avec près de 13 000 heures, Mediawan Rights offre le plus grand catalogue de programmes francophones dont une grande partie du contenu est produit en interne.



Au cours de l’exercice écoulé, le pôle a renforcé ses positions avec plusieurs accords notables, la vente des droits France de la série « Babylon Berlin » (16x45’) au Groupe Canal+ et plusieurs cessions de séries (« Alice Nevers », « Section de recherches », « La Mante ») dans des pays européens, confirmant l‘intérêt de ces marchés pour ce type de contenus



En 2019, l’activité devrait rester soutenue grâce à la contribution des entités récemment intégrées et à la commercialisation accrue de formats internationaux et de programmes d’animation. En parallèle, la prépondérance des acteurs digitaux et des OTT devrait continuer à faire évoluer la répartition des clients du pôle et pourraient également être source de nouvelles opportunités, notamment avec Netflix et Amazon qui sont en recherche permanente de contenus premiums pour leurs plateformes respectives. Enfin, Mediawan Rights restera également attentif aux opportunités de marché pour renforcer son catalogue. Mediawan Thematics, spécialisé dans l’édition de chaînes et services digitaux associés, affiche un chiffre d’affaires 2018 stable à hauteur de 107,1 M€. Avec un portefeuille renforcé, Mediawan Thematics compte 17 chaines dont ABXplore (Belgique), Auto Moto lancé en novembre 2018 et AB3 (Suisse) également lancé récemment, le pôle dispose ainsi de positions fortes sur les chaînes thématiques en France et dans les pays francophones.



En 2018, la renégociation des redevances des opérateurs TV et télécom et la baisse des revenus du télé-achat ont été compensés par la croissance des recettes publicitaires qui (+6,4%) progressent sur l’ensemble des territoires, reflétant les bons résultats d’audience des chaînes du Groupe. Le renouvellement des contrats avec la plupart des distributeurs et le repositionnement réussi d’AB1 qui a vu ses parts de marché fortement progresser consolident les perspectives 2019



Mediawan Thematics devrait bénéficier d’opportunités de distribution supplémentaires avec les acteurs majeurs OTT, en particulier grâce à certains lancements attendus cette année. En outre, l’appétence pour l’eSport, domaine dans lequel le Groupe a noué des partenariats pour développer une offre innovante pourrait constituer une source de revenus additionnelle. EBITDA publié à 49,1 M€, forte marge opérationnelle à 19% L’EBITDA s’élève à 49,1 M€, soit une marge opérationnelle de 19,0%, après prise en compte des amortissements de droits audiovisuels (autre que ceux liés aux regroupements d’entreprises) pour 110 M€. Ce niveau de marge élevé démontre la pertinence du modèle de Mediawan, présent sur l’ensemble de la chaîne des contenus et capable de maximiser la valeur des droits produits via son activité de distribution.

L’évolution par rapport au niveau de 22,6% en 2017 était pleinement anticipée par le groupe et résulte de la forte croissance des volumes de production, dont la rentabilité immédiate est moindre que celle dégagée ultérieurement au travers de l’activité de distribution. Le résultat opérationnel publié ressort à 3,6 M€, il est impacté de manière significative par les éléments suivants : l’amortissement de la quote-part des écarts d’acquisition affectée aux immobilisations incorporelles et corporelles pour (30,1) M€ ;

des charges non récurrentes pour (5,6) M€ liées aux frais d’acquisitions et de réorganisation ;

l’incidence comptable, sans impact sur la trésorerie du Groupe, d’éléments assimilables à des éléments de rémunération en normes IFRS à hauteur de (4,6) M€. Résultat net ajusté8 part du Groupe de 28,9 M€ Au total, le résultat net part du Groupe 2018 fait ressortir un bénéfice de 5,0 M€ après prise en compte (i) du résultat financier pour (3,2) M€, (ii) du produit d’impôt sur les sociétés pour 5,5 M€, et (iii) d’intérêts minoritaires pour (0,9) M€. Afin de faciliter la lecture de la performance réelle du Groupe, un résultat net ajusté a été présenté en neutralisant l’impact d’éléments exceptionnels8. Le résultat net ajusté part du Groupe s’élève à 28,9 M€, contre 11,9 M€ en 2017. Structure financière solide : dette nette9 de 121 M€ et capitaux propres de 222 M€ à fin 2018 L’évolution des capitaux propres part du Groupe, qui passent de 209,1 M€ au 31 décembre 2017 à 219,4 M€ au 31 décembre 2018, résulte principalement (i) du résultat net de 5,0 M€, (ii) d’augmentations de capital à la suite de l’exercice de bons de souscription d’actions pour 18,6 M€ et (iii) de l’impact non monétaire lié à la comptabilisation des engagements de rachat des minoritaires nette des variations de périmètre pour (16,9) M€. Au 31 décembre 2018, l’endettement financier net du Groupe s’élève à 120,9 M€ contre 28,5 M€ au 31 décembre 2017, la hausse de l’endettement sur la période s’expliquant principalement par l’impact des acquisitions pour plus de 100 M€. Par ailleurs, Mediawan a signé le 19 décembre 2018 des accords prévoyant la mise en place d’un nouveau crédit pour un montant total de 230 millions d’euros renforçant ainsi sa structure bilancielle et se dotant des moyens nécessaires pour poursuivre sa stratégie de croissance externe, notamment à l’international. Intégration des sociétés acquises et accélération du développement à l’international Au cours de l’exercice 2018, Mediawan a poursuivi sa stratégie de consolidation avec l’intégration de plusieurs sociétés : Storia Television, Makever, ON Entertainment, Mon Voisin Productions et Mai Juin Productions.

Ces entités correspondent parfaitement aux objectifs stratégiques de Mediawan à savoir la production de contenu premium avec des marques reconnues, une forte valeur catalogue adossée au réseau international du Groupe, des perspectives de croissance importantes, et surtout un regroupement de talents exceptionnels. Plus récemment, Mediawan a acquis une participation majoritaire du premier producteur indépendant de séries, films et documentaires en Italie, Palomar, signant ainsi sa première acquisition stratégique hors de France. Cette alliance contribuera à soutenir et à accroître la diffusion de programmes italiens à l’échelle internationale. Mediawan entend également consolider, grâce à cette acquisition, ses relations avec les diffuseurs italiens et multiplier les opportunités d’adaptation de formats premium qui ont un fort potentiel sur ce marché. Important line-up et bonnes perspectives 2019 En 2019, Mediawan entend poursuivre sa stratégie de croissance en s’appuyant sur des leviers clairement identifiés, à savoir : capitaliser sur la demande exponentielle de contenus premium pour accélérer le développement des activités de production et la création de franchises de premier plan et préparer ainsi la croissance de demain;

accroître ses capacités de production à l’international et renforcer sa position de leader via des acquisitions ciblées en Europe ;

lancer de nouveaux projets et développer d'autres sources de monétisation du contenu (l'octroi de licences, le merchandising et la distribution de vidéos via les canaux digitaux) ;

bénéficier de l’indépendance et de la spécificité du Groupe Mediawan pour attirer les meilleurs talents et les projets les plus prometteurs. Ces ambitions se traduisent par des perspectives de croissance organique rentable, de l’ordre de 10% par an en moyenne sur le chiffre d’affaires des 3 prochaines années. Cette croissance permettra une progression de l’EBITDA malgré un effet mix dilutif sur le niveau de marge opérationnelle compte tenu de la forte hausse des volumes de production. Le rapport financier annuel sera disponible prochainement sur : https://mediawan.fr/fr/information-reglementee/ Prochain communiqué financier : chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019, au plus tard le 31 mai 2019. A propos de Mediawan Mediawan a été constitué par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse et a levé 250M€ à l’occasion de son introduction sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Depuis mars 2017, Mediawan a réalisé huit acquisitions stratégiques, devenant ainsi un nouvel acteur indépendant des contenus audiovisuels premium avec une position de leader en Europe. Le Groupe est présent sur 4 segments : la production de contenus originaux en fiction et documentaires, l’exploitation de marques d’animation, la distribution de contenus audiovisuels et l’édition de chaînes et services digitaux. Plus d’information sur le site de Mediawan : www.mediawan.fr Eligibilité PEA-PME – Code ISIN : FR0013247137/Mnémo : MDW ANNEXES 1. COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉ – PERIODE DU 1er JANVIER 2018 AU 31 DECEMBRE 2018 ET DU 1er JANVIER 2017 AU 31 DECEMBRE 2017 En millions d'euros 2018 2017 Chiffre d'affaires 258,6 115,7 Autres produits d'exploitation 125,5 22,2 Achats et charges externes (96,2) (34,6) Charges de personnel (90,1) (33,9) Autres charges d'exploitation (38,3) (13,4) Dépréciations, amortissements et provisions nets (110,4) (29,8) Dotations aux amortissements (hors droits audiovisuels) (5,2) (2,8) Autres produits et charges opérationnels (10,2) (4,7) Amort. des actifs liés aux regroupements d’entreprises (30,1) (21,7) Résultat opérationnel 3,6 (3,1) Coût de l'endettement financier net (8,4) (3,8) Autres produits et charges financiers 5,3 0,0 Résultat financier (3,1) (3,7) Résultat avant impôt 0,5 (6,8) Impôts sur les bénéfices 5,5 0,2 Résultat après impôt 5,9 (6,6) Résultat des sociétés mises en équivalence (0,0) - Résultat des activités destinées à être cédées ou abandonnées - - Résultat net total 5,9 (6,6) Part du groupe 5,0 (6,8) Part des minoritaires (0,9) (0,2) Résultat par action (en €) 0,172 (0,233) Résultat dilué par action (en €) 0,163 (0,232) 2. BILAN CONSOLIDE AUX 31 DECEMBRE 2018 ET 2017 En millions d'euros 31-déc-18 31-déc-17 Immobilisations incorporelles 361,3 209,4 Ecarts d'acquisition 164,7 96,4 Immobilisations corporelles 18,6 18,5 Autres actifs financiers 1,0 2,1 Impôts différés Actifs 9,6 2,4 Actifs non-courants 555,2 328,8 Stocks et en-cours 0,8 2,0 Créances clients 94,7 46,9 Autres débiteurs 52,2 14,9 Créances d'impôt 7,6 1,1 Trésorerie et équivalents de trésorerie 45,9 82,5 Actifs courants 201,3 147,4 Total Actifs 756,5 476,2 Capital 0,3 0,3 Primes liées au capital 234,8 216,2 Actions propres (0,6) (0,1) Autres réserves (12,2) 0,1 Résultats accumulés (2,9) (7,4) Capitaux propres, part du groupe 219,4 209,1 Intérêts minoritaires 2,2 0,6 Capitaux Propres 221,6 209,7 Emprunts et dettes financières 148,3 95,1 Autres passifs financiers 36,1 - Engagements envers le personnel 3,4 3,1 Provisions (non courantes) 7,8 7,9 Impôts différés Passifs 41,5 42,2 Passifs non courants 237,0 148,4 Emprunts et concours bancaires (part à moins d'un an) 60,2 15,9 Provisions (courantes) 0,4 0,4 Fournisseurs et dettes d'exploitation 129,8 76,4 Autres passifs courants 106,6 23,2 Dettes d'impôt 0,9 2,2 Passifs courants 297,8 118,1 Total capitaux propres et passifs 756,5 476,2 1 EBITDA calculé après amortissement des droits audiovisuels (hormis ceux liés aux regroupements d’entreprises).

2 Comptes en cours d’audit.

3 Résultat net ajusté des autres produits et charges opérationnels, de l’amortissement des actifs liés aux regroupements d’entreprises et des produits et charges financiers exceptionnels (nets d’impôt). – part du Groupe

4 Dette financière excluant les crédits rattachés aux productions.

5 Inclut une contribution de 0,4 M€ de la division support en 2018.

6 Résultats financiers Proforma incluant la contribution annuelle de toutes les sociétés du périmètre de consolidation de l'exercice 2018.

7 Incluant le retraitement IFRS 15 pour toutes les sociétés du Groupe hors ON Entertainment.

8 Résultat net ajusté des autres produits et charges opérationnels, de l’amortissement des actifs liés aux regroupements d’entreprises et des produits et charges financiers exceptionnels (nets d’impôt).

9 Dette financière excluant les crédits rattachés aux productions. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190410005693/fr/

