Médicaments novateurs Canada soutient l'engagement visant à assurer une réglementation de classe mondiale pris dans le cadre de la stratégie nationale en matière de biofabrication et de sciences de la vie

Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - 29 juillet 2021) - Médicaments novateurs Canada (MNC) est la voix nationale de l'industrie pharmaceutique innovatrice canadienne. Nos membres produisent les vaccins, les diagnostics et les médicaments qui permettent à notre pays de se relever de la pandémie mondiale qui continue d'avoir des effets dévastateurs sur la santé et la prospérité des Canadiens.

Aujourd'hui, Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) et Santé Canada ont lancé la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada. Cette stratégie nationale à cinq piliers témoigne de l'engagement du gouvernement fédéral à collaborer avec l'industrie et d'autres parties prenantes pour assurer un secteur des sciences de la vie robuste afin de mettre au point et de fournir des médicaments et des vaccins novateurs.

Notre objectif commun est de soutenir la santé de tous les Canadiens. MNC et ses membres se réjouissent de l'annonce d'une stratégie nationale et restent déterminés à être un partenaire de confiance dans la construction d'un secteur des sciences de la vie fort au Canada. Les membres de MNC soutiennent l'augmentation de la capacité nationale, la croissance d'un secteur compétitif et le développement d'un écosystème de biofabrication robuste.

Nous sommes particulièrement encouragés par le cinquième pilier de la stratégie, qui vise à favoriser l'innovation en assurant une réglementation de classe mondiale, et par le fait qu'ISDE et Santé Canada fassent partie intégrante de cette stratégie. Pour atteindre les objectifs du gouvernement, il est essentiel de réévaluer la situation et de faire une pause relativement aux modifications réglementaires proposées par le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB), et d'adopter une approche holistique du secteur des sciences de la vie.

