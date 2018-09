MedinCell : lancement de l'introduction en bourse

17/09/2018 | 08:21

MedinCell annonce le lancement de son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris, l'AMF ayant apposé le visa sur le prospectus relatif à l'opération, composé du document de base enregistré le 4 septembre et d'une note d'opération.



Cette société pharmaceutique a pour ambition de développer un portefeuille de produits injectables à action prolongée comprenant sa technologie BEPO, afin de cibler des indications spécifiques telles que la schizophrénie, la douleur postopératoire ou la contraception.



L'augmentation de capital d'environ 34,1 millions d'euros, à une fourchette indicative de 7,25 à 9,25 euros par action, pourra être portée à un maximum d'environ 45,1 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.



La clôture de l'offre à prix ouvert est prévue le 26 septembre, celle du placement global le lendemain, et le règlement-Livraison de l'augmentation de capital aura lieu le 1er octobre pour un début des négociations des actions le 2 octobre.



