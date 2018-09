MedinCell : lancement de l'introduction en bourse

17/09/2018 | 16:53

MedinCell annonce ce lundi le lancement de son introduction en bourse, en vue de l'inscription aux négociations de ses actions sur le marché règlementé Euronext Paris.



Rappelons que MedinCell est une société pharmaceutique technologique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques. Pour cela, elle associe sa technologie propriétaire BEPO à des principes actifs déjà connus et commercialisés.



L'entreprise, qui a obtenu le visa de l'AMF le 14 septembre, a précisé que son introduction en Bourse passait par une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques, ainsi que par un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels.



Avec cette introduction en bourse, 4.137.931 actions nouvelles seront émises, un nombre pouvant être porté à 4.758.620 en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension. Par ailleurs, 713.793 actions nouvelles supplémentaires pourront être émises en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.



'L'introduction en bourse de MedinCell sur Euronext Paris vise à fournir à MedinCell des moyens additionnels pour contribuer au financement de son plan de développement et lui permettre de devenir un acteur global majeur dans les traitements injectables à action prolongée', explique MedinCell.



'MedinCell prévoit d'affecter le produit net des fonds levés dans le cadre de l'émission des actions nouvelles, soit 30,6 millions d'euros (sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix), dans l'ordre de priorité suivant : le développement et l'élargissement de son portefeuille de produits (...) à hauteur d'approximativement deux tiers du produit net de l'offre ; l'accélération du développement de sa plateforme technologique vers d'autres applications à hauteur d'approximativement un cinquième du produit net de l'offre ; le remboursement potentiel d'une partie [d'un prêt] obligataire octroyé par TEVA à hauteur d'un montant maximum égal à un dixième du produit net de l'offre en cas de demande de TEVA en ce sens.'



MedinCell prévoit une fourchette indicative de prix entre 7,25 et 9,25 euros par action, et une période de souscription du 17 septembre au 26 septembre inclus pour l'offre à prix ouvert et au 27 septembre pour le placement global, selon le calendrier indicatif.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.