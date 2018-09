MedinCell : le document de base est enregistré par l'AMF

05/09/2018 | 11:12

MedinCell annonce ce jour l'enregistrement de son document de base par l'Autorité des marchés financiers (AMF) en date du 4 septembre, dans le cadre de son projet d'introduction en bourse sur le marché Euronext à Paris.



Cet enregistrement constitue la première étape du projet d'introduction en bourse de MedinCell, sous réserve des conditions de marché et de la délivrance par l'AMF d'un visa sur le prospectus relatif à l'opération.



'MedinCell a pour mission d'améliorer significativement l'efficience des traitements médicaux. Parmi ses produits en développement, les deux plus avancés, qui adressent le traitement de la schizophrénie et de la douleur orthopédique postopératoire, sont respectivement en études cliniques de Phase III et de Phase II aux États-Unis. Ses sept autres programmes en cours visent différentes aires thérapeutiques (dépression, douleur chronique, contraception, etc.) dans lesquelles sa technologie brevetée BEPO est susceptible de changer la donne', explique l'entreprise.





