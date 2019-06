MedinCell : publie ses résultats financiers annuels 2018/2019 04/06/2019

Le présent communiqué couvre principalement les éléments que la Société estime essentiels à l'évaluation de son activité, notamment l'état d'avancement de son portefeuille de produits et sa visibilité financière (trésorerie). Les comptes annuels et consolidés de la Société ont été arrêtés par le Directoire et revus par le Conseil de Surveillance. Les rapports des commissaires aux comptes seront émis après finalisation des procédures requises pour le besoin de la publication du rapport financier annuel.

3,9 M€ d'actifs financiers non courants non risqués

21,3 M€ de trésorerie et équivalents trésorerie + 0,7 M€ d'actifs financiers courants non risqués

Soutien renouvelé de la Fondation au développement d'un contraceptif injectable actif 6 mois suite aux résultats prometteurs d'études in vivo et versement de la deuxième tranche de la subvention -

Conformément à sa stratégie et à ses objectifs, MedinCell a vu son portefeuille de produits progresser, avec d'une part des avancées significatives pour plusieurs programmes (flèches vertes ci-dessous), et d'autre part le lancement des activités de sélection de formulation pour de nouveaux produits (en bleu ci-dessous).

MedinCell prévoit de poursuivre la progression de son portefeuille de produits avec notamment l'avancée des programmes existants vers les phases précliniques et cliniques suivantes et le lancement de nouveaux programmes basés sur des principes actifs connus. Plusieurs points d'inflexion de valeur majeurs sont attendus notamment les premiers résultats des phases cliniques en cours.

résultats prometteurs d'études in vivo menées au cours des 12 premiers mois du projet et

plus rapidement possible la faisabilité d'un programme.

chirurgicale et plus de 3 jours d'analgésie après une unique injection préopératoire de

Autres faits marquants de l'exercice

Succès des opérations de financement pour accompagner la stratégie de progression et d'enrichissement du portefeuille et la validation du modèle de MedinCell par des acteurs financiers de premier rang.

L'émission d'ORA (Obligations Remboursables en Actions) pour un montant de 3,2 M€, l'encaissement d'une première tranche de 7,5 M€ du prêt de la Banque Européenne d'Investissement (12,5 M€ à ce jour disponibles) et le succès de l'introduction en bourse, ayant généré 31,4 M€ d'augmentation de capital, ont permis de renforcer les capacités de l'équipe R&D pour faire progresser et enrichir le portefeuille de produits, notamment sur de nouvelles technologies propriétaires.

Stratégie de partenariats

La validation du savoir-faire des équipes de MedinCell et de sa technologie BEPO® par le passage d'un premier programme en essais cliniques de Phase 3 aux États-Unis ainsi que la visibilité générée par l'introduction en bourse ont permis de multiplier les contacts avec de potentiels partenaires au cours du second semestre. Des discussions sont actuellement en cours avec des laboratoires pharmaceutiques américains, européens et asiatiques. Elles portent sur de nouveaux programmes basés sur des principes actifs connus.

Global Health impact

Au cours de l'exercice 2018, MedinCell a participé à plusieurs conférences internationales consacrées aux grands enjeux de la santé dans le monde et aux réponses qui peuvent y être apportées, comme la World Health Assembly à Genève (mai 2018) ou encore le World Health Summit à Berlin (octobre 2018). Cette initiative a permis d'élargir considérablement le réseau de la Société au sein des organisations officielles (OMS) et non-gouvernementales (MedinCell est désormais membre du World Health Council). Ces contacts permettent de cerner précisément les besoins de certaines populations qui pourraient bénéficier des avantages des traitements injectables à action prolongée et d'envisager des financements alternatifs pour de nouveaux programmes, comme ce qui a déjà été fait avec la Fondation Bill & Melinda Gates.

Santé animale, exploration d'un marché à fort potentiel financier

Le savoir-faire des équipes de MedinCell et sa technologie lui permettent d'envisager des applications dans le domaine de la santé animale, qui offre de forts potentiels commerciaux et financiers. La Société a engagé une initiative pour avancer dans cette voie sans que cela n'ait d'impact sur son activité principale en santé humaine et ses ressources financières.

Développement des relations actionnaires et investisseurs

De nombreux investisseurs institutionnels et particuliers ont rejoint les actionnaires historiques de la Société suite à son introduction en bourse en octobre 2018. La société a mis en œuvre diverses opérations de communication (site Internet dédié, téléconférences semestrielles, soirée actionnaires à Paris, portes-ouvertes à Jacou, conférences investisseurs, non-dealroad-shows, etc.) à destination de l'ensemble de ses actionnaires et de potentiels nouveaux investisseurs.

Au cœur du projet d'entreprise de MedinCell, l'actionnariat salarié permet notamment d'aligner les intérêts des collaborateurs et des actionnaires de la Société. Dans le prolongement de ce qui a été fait depuis sa création, MedinCell a lancé en avril 2019 un nouveau plan d'Actions Gratuites attribuées de manière égalitaire à tous les salariés mais dont l'acquisition définitive dépendra directement de la performance du cours de bourse.

MedinCell, lauréat du prix #LetsGoFrance dans la catégorie « France, modèle de développement durable » (PWC)

Ce prix consacre le modèle d'entreprise de MedinCell où tous les salariés sont actionnaires et placés au cœur du développement de la Société et valorise l'impact potentiel de la Société dans l'économie durable. Cette philosophie, qui renforce l'engagement et l'émancipation des salariés, soutient la performance opérationnelle au service de la mission. Ce prix vient s'ajouter à d'autres distinctions récentes pour MedinCell : le prix de l'innovation de la Région Occitanie, le prix d'entreprise la plus créative de France des Trophée PME Bougeons-Nous et le Pass French Tech.

Information financière de l'exercice 2018/2019

Renforcement de la trésorerie disponible et de la visibilité financière

Au 31 mars 2019, MedinCell disposait d'une trésorerie et équivalents de trésorerie de 21,3 M€ et 0,7 M€ d'actifs financiers non risqués (contre respectivement 8,8 M€ et 0,7 M€ il y a un an). La Société dispose aussi de 3,9 M€ d'actifs financiers non courants non risqués. Il convient d'ajouter 12,5 M€ encore encaissables sous conditions d'un prêt de la Banque Européenne d'Investissement (BEI). L'année a été marquée par le succès de la stratégie de financement de la Société visant à lui donner les moyens et la visibilité financière nécessaires pour faire progresser son portefeuille de produits.

