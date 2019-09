MedinCell : reçoit une nouvelle subvention pour développer un traitement injectable à action prolongée pour la prévention du VIH (PrEP) 05/09/2019

MedinCell reçoit une nouvelle subvention pour développer un traitement injectable à action prolongée pour la prévention du VIH (PrEP)

MedinCell a reçu une subvention de La Fondation Bill & Melinda Gates pour le développement d'un produit préventif contre le VIH. C'est le deuxième programme de MedinCell à recevoir le soutien de la fondation, le premier portant sur la formulation d'un contraceptif injectable actif pendant 6 mois.

Euronext: MEDCL • Montpellier - France • 4 septembre 2019 • 17h45 (CEST)

La prophylaxie pré-exposition (PrEP) via l'administration orale quotidienne d'antirétroviraux, a montré son efficacité comme stratégie thérapeutique pour prévenir l'infection au VIH. Cependant, le manque d'observance des patients est un problème majeur.

La combinaison d'une nouvelle molécule actuellement au stade expérimental avec la technologie de MedinCell pourrait garantir plusieurs mois de prévention après une unique injection sous-cutanée.

Le soutien de la Fondation Bill & Melinda Gates vise à confirmer la faisabilité du produit et à initier la conception d'une formulation qui pourrait rapidement entrer en développement préclinique.

Ce produit pourrait marquer une avancée majeure dans la prévention du VIH », déclare Christophe Douat, Directeur Général de MedinCell . « En agissant comme un véritable bouclier pendant plusieurs mois, il pourrait offrir des bénéfices substantiels comparé à la PrEP orale qui nécessite une stricte observance. Grâce à l'injection sous-cutanée et à la disparition complète du dépôt agissant comme une mini-pompe pour délivrer un puissant antirétroviral, il pourrait s'imposer comme le meilleur produit de sa catégorie, éliminant notamment les inconvénients des implants non résorbables. »

Nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler sur ce deuxième programme avec La Fondation Gates compte tenu de leur expertise globale sur le VIH », ajoute Christophe Douat. « C'est le partenaire idéal pour concevoir un produit préventif best-in-class avec un fort potentiel dans les pays développés mais également la garantie qu'il puisse être disponible dans d'autres pays. Ce programme est à l'image de notre positionnement de société pharmaceutique humaniste. »

A propos de MedinCell

MedinCell est une société pharmaceutique technologique au stade clinique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques en associant sa technologie propriétaire BEPO® à des principes actifs déjà connus et commercialisés. MedinCell, à travers la libération contrôlée et prolongée du principe actif, rend les traitements médicaux plus efficients grâce notamment à l'amélioration de l'observance, c'est- à-dire le respect des prescriptions médicales, et à la diminution significative de la quantité de médicament nécessaire dans le cadre d'un traitement ponctuel ou chronique. La technologie BEPO® permet de contrôler et de garantir la délivrance régulière à dose thérapeutique optimale d'un médicament pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir de l'injection sous-cutanée ou locale d'un simple dépôt de quelques millimètres, entièrement biorésorbable. Basée à Montpellier, MedinCell compte actuellement plus de 130 collaborateurs de plus de 25 nationalités différentes.