Medincell : reçoit le feu vert de la FDA pour démarrer les essais cliniques d'un antipsychotique injectable à action prolongée 26/08/2019

Medincell reçoit le feu vert de la FDA pour démarrer les essais cliniques d'un antipsychotique injectable à action prolongée

Euronext: MEDCL ∙ Montpellier - France ∙ 26 août 2019 ∙ 17h45 (CEST)

Un deuxième antipsychotique injectable à action prolongée utilisant la technologie de MedinCell a obtenu l'accord IND* de la FDA* autorisant le lancement de son développement clinique. Les premiers essais cliniques sur l'homme sont attendus au cours du second semestre 2019.

Nous atteignons notre objectif annoncé qui est d'obtenir au moins une autorisation d'essai clinique par an », a déclaré Christophe Douat, Président du Directoire de MedinCell. « C'est notre troisième produit à atteindre le stade clinique, confirmant la grande polyvalence de notre technologie BEPO et les compétences de notre équipe, capable de formuler un large panel de principes actifs en produits injectables à action prolongée. »

mdc-TJK est l'un des trois produits antipsychotiques en développement utilisant la technologie BEPO®

de MedinCell. Concernant les deux autres produits en développement, l'un est en études cliniques de

phase 3 aux États-Unis, l'autre est au stade préclinique.

Food and Drug Administration (FDA) : agence fédérale américaine ayant le mandat d'autoriser les essais chez l'homme de nouveaux médicaments et leur commercialisation sur le territoire des États-Unis.

*Investigational New Drug Application (IND) : dossier réglementaire devant être déposé auprès de la FDA avant l'administration chez l'homme d'un produit en développement.

A propos de MedinCell

MedinCell est une société pharmaceutique technologique au stade clinique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques en associant sa technologie propriétaire BEPO® à des principes actifs déjà connus et commercialisés. MedinCell, à travers la libération contrôlée et prolongée du principe actif, rend les traitements médicaux plus efficients grâce notamment à l'amélioration de l'observance, c'est-à-dire le respect des prescriptions médicales, et à la diminution significative de la quantité de médicament nécessaire dans le cadre d'un traitement ponctuel ou chronique. La technologie BEPO® permet de contrôler et de garantir la délivrance régulière à dose thérapeutique optimale d'un médicament pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir de l'injection sous-cutanée ou locale d'un simple dépôt de quelques millimètres, entièrement biorésorbable. Basée à Montpellier, MedinCell compte actuellement plus de 130 collaborateurs de plus de 25 nationalités différentes.

