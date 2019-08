Medincell s'associe pour exploiter le potentiel financier de sa technologie dans la santé animale

Regulatory News:

MedinCell (Paris:MEDCL) s'associe aux américains de Cornerstone Animal Health pour développer une gamme de produits vétérinaires injectables à action prolongée basée sur sa technologie BEPO®.

Cornerstone est une société américaine de santé animale fondée par des experts reconnus de l’industrie, pour la plupart anciens managers de sociétés emblématiques du secteur telles que Pfizer Animal Health (Zoetis), Merck Animal Health ou Merial. L'équipe de Cornerstone dispose d’un vaste réseau et d’une solide expérience allant du développement réglementaire à la mise sur le marché de produits innovants, en passant par la gestion des canaux de distribution de produits vétérinaires. En tant qu'entrepreneurs indépendants, les fondateurs de Cornerstone ont également commercialisé avec succès de nombreux produits pour les animaux de compagnie et les animaux destinés à l'alimentation.

Cornerstone sera en charge de financer et de superviser le développement réglementaire des produits et de leur commercialisation, directement ou sous licence. Ce partenariat vise à concrétiser le potentiel financier de BEPO® en matière de santé animale afin d’accélérer la rentabilité de MedinCell et de générer des bénéfices durables sur le long terme. L’accord de joint-venture envisagé est structuré de manière à limiter l’impact sur la trésorerie et les ressources de MedinCell.

Basé sur un principe actif déjà largement utilisé, le premier produit devrait être un traitement de 5 à 7 jours ciblant la douleur aiguë chez les animaux de compagnie. Il est déjà en phase de formulation et pourrait entrer en développement réglementaire en 2020. D’autres produits devraient entrer en phase de formulation en 2020.

La santé animale présente un profil de risque attrayant. Les produits peuvent être testés chez l’espèce cible dès la phase de recherche de formulation, les délais de développement sont plus courts et les montants moindres par rapport à la santé humaine.

“La santé animale est une réelle opportunité que nous pouvons concrétiser grâce à notre partenariat avec Cornerstone,” a déclaré Christophe Douat, Président du Directoire de MedinCell. “Nous avons collaboré avec cette équipe dans le passé et leur faisons entièrement confiance pour développer ensemble des produits à action prolongée spécialement conçus pour les animaux.”

“Grâce à leurs avantages, les produits injectables à action prolongée devraient être rapidement adoptés par les vétérinaires et les propriétaires d'animaux de compagnie pour qui l’observance et la facilité d'adoption sont des enjeux majeurs”, a déclaré Vince Palasota, Directeur Général de Cornerstone Animal Health. “A titre d'exemple, notre premier produit en développement vise à offrir jusqu'à 7 jours de gestion de la douleur, qu’elle fasse ou non suite à une opération, après une seule injection sous-cutanée faite par le vétérinaire. Le propriétaire n'a plus rien à faire tout en ayant l’assurance que son animal de compagnie reçoive la dose appropriée pour une gestion adéquate de la douleur.”

A propos de MedinCell

MedinCell est une société pharmaceutique technologique au stade clinique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques en associant sa technologie propriétaire BEPO® à des principes actifs déjà connus et commercialisés. MedinCell, à travers la libération contrôlée et prolongée du principe actif, rend les traitements médicaux plus efficients grâce notamment à l'amélioration de l'observance, c'est-à-dire le respect des prescriptions médicales, et à la diminution significative de la quantité de médicament nécessaire dans le cadre d'un traitement ponctuel ou chronique. La technologie BEPO® permet de contrôler et de garantir la délivrance régulière à dose thérapeutique optimale d'un médicament pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir de l'injection sous-cutanée ou locale d'un simple dépôt de quelques millimètres, entièrement biorésorbable. Basée à Montpellier, MedinCell compte actuellement plus de 130 collaborateurs de plus de 25 nationalités différentes.

