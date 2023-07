L'ancien président russe Dmitri Medvedev a déclaré mardi que 185 000 nouvelles recrues avaient rejoint l'armée russe en tant que soldats contractuels professionnels depuis le début de l'année, alors que Moscou tente de renforcer ses forces qui ont subi de lourdes pertes en Ukraine.

L'année dernière, la Russie a annoncé un plan visant à augmenter la taille de ses forces armées de plus de 30 % pour atteindre 1,5 million de combattants, une tâche ambitieuse rendue plus difficile par les pertes importantes, mais non divulguées, subies au cours de la guerre.

Des affiches incitant les gens à s'engager comme soldats sous contrat sont placardées dans toutes les villes russes, et les publicités télévisées diffusent fréquemment le même message.

"Selon le ministère de la défense, du 1er janvier au 4 juillet, plus de 185 000 personnes ont été admises dans les rangs des forces armées, dont environ 109 000 dans la réserve, ainsi que d'autres catégories de citoyens appelés à servir sous contrat", a déclaré M. Medvedev.

Dans une vidéo publiée sur Telegram, il a indiqué que près de 10 000 nouvelles recrues avaient rejoint les rangs des forces armées au cours de la semaine écoulée, depuis une brève mutinerie du groupe mercenaire Wagner, dont les combattants avaient la possibilité de s'engager en tant que soldats réguliers.

"Je tiens à souligner que la tentative de rébellion armée n'a pas modifié l'attitude des citoyens à l'égard du service contractuel dans la zone de l'opération militaire spéciale", a déclaré M. Medvedev, en faisant référence au conflit en Ukraine.

Le président Vladimir Poutine a ordonné une "mobilisation partielle" de 300 000 réservistes en septembre dernier, ce qui a incité des centaines de milliers d'autres à fuir la Russie pour éviter d'être envoyés au combat. M. Poutine a déclaré qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une nouvelle mobilisation.

M. Medvedev, nommé au début de l'année à un poste de supervision de la production militaire russe, a déclaré que les usines travaillaient 24 heures sur 24 pour approvisionner l'armée ukrainienne.

Dans ses commentaires de mardi, il a proposé que les biens saisis aux criminels, y compris les bateaux à grande vitesse et les voitures, soient également remis à l'armée.

Il a déclaré que les procureurs, le service de sécurité FSB et d'autres agences devraient collaborer avec le ministère de la défense pour "prendre des mesures afin de transférer ces équipements à nos troupes dès que possible".