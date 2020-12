Meeschaert AM dévoile un fonds thématique dédié à la santé 03/12/2020 | 10:52 Envoyer par e-mail :

Meeschaert AM a annoncé la création d'un fonds thématique dédié à la santé : MAM Lauxera Healthcare Growth. Ce nouveau FCP géré en partenariat avec Lauxera Capital Partners vient compléter et diversifier les solutions de gestion thématiques proposées à ses clients.



Afin de saisir les opportunités qu'offre le secteur de la santé au niveau mondial, le gestionnaire d'actifs a choisi de déléguer la gestion à Gregori Volokhine, Président de Meeschaert Financial Services, lui- même conseillé par Alex Slack, Directeur des investissements de Lauxera Capital Partners, dont l'équipe cumule plus de cinquante ans d'expérience en investissement dans des entreprises du secteur.



MAM Lauxera Healthcare Growth a pour particularité d'investir principalement dans des sociétés de ce secteur au stade de la commercialisation, présentant un faible risque scientifique et dont la capitalisation boursière est supérieure à 200 millions de dollars. Sa stratégie d'investissement consiste à sélectionner des entreprises de toute taille du secteur de la santé affichant un excellent niveau de performances historiques comparé à leur niveau de risque.



Elle est fondée sur des convictions fortes qui proviennent d'une analyse fondamentale de sociétés en forte croissance, en particulier aux États-Unis. A titre indicatif, le portefeuille est composé de 25 à 40 valeurs, avec un horizon de placement recommandé de 5 ans.





