Meeschaert AM et Amilton AM annoncent leur fusion

Meeschaert AM et Amilton AM, les deux sociétés de gestion d'actifs du Groupe LFPI, annoncent que leur fusion sera effective le 3 septembre 2021. Ce rapprochement donne naissance à une société de gestion affichant 3,2 milliards d'euros d'encours.



" Cette opération s'inscrit dans le projet du Groupe LFPI de constituer une plateforme globale d'investissement, de gestion et de distribution ouverte à une clientèle diversifiée (institutionnels, conseillers en gestion de patrimoine, particuliers, familles, associations et fondations) à la recherche de conseils et de solutions d'épargne performantes et durables ", déclare Fabien Bismuth, Président des Directoires de Financière Meeschaert et de Meeschaert AM.



Pour conduire ce projet, Fabien Bismuth est entouré de Dan Sayag et Benoit Vesco, Directeurs Généraux, et d'Aurélie Baudhuin, Directeur Général Déléguée en charge de la recherche ISR. Les collaborateurs de la société de gestion seront bientôt réunis en un seul lieu, aux côtés de toutes les équipes parisiennes du Groupe LFPI.



Les expertises du nouvel ensemble couvrent les gestions actions, obligataires, diversifiées et la multigestion, compétences complémentaires de Meeschaert AM et Amilton AM.





