Meeschaert AM lance une nouvelle gamme de fonds pour accompagner la transition durable

Meeschaert AM annonce le lancement d’une nouvelle gamme de fonds, jugeant qu'agir en faveur d’une transition durable est une urgence tant environnementale, écologique et sociale qu’économique, MAM Transition Durable Actions et MAM Transition Durable Obligations viennent compléter la gamme ISR du gestionnaire d'actifs.Ce sont ainsi moins de 40 % de l'ensemble des entreprises analysées qui sont finalement éligibles et intégrées au périmètre d'investissement de ces fonds. L'univers est ensuite réduit par la prise en compte de critères ESG. Enfin une analyse financière aboutit à la construction et la gestion du portefeuille.Le processus de sélection se base sur trois catégories d'indicateurs : " Best performance " : Sociétés les mieux positionnées par rapport à leurs pairs pour le scénario 2°C ; " Best effort " : Entreprises des secteurs carbo-intensifs en transformation vers une économie bas carbone et " Solutions " : Fournisseurs de produits et services porteurs de solutions pour l'économie bas carbone.De plus, MAM Transition Durable Actions et MAM Transition Durable Obligations sont créés en association avec un comité d'experts externes, constitué d'acteurs reconnus membres de la Fondation GoodPlanet, de l'Institute for Climate Change (I4CE) et du Fonds de Dotation pour la Biodiversité (FDB), qui interviendront tout au long de la vie des fonds.Le gestionnaire d'actifs s'engage à verser annuellement à la Fondation GoodPlanet et au Fonds de Dotation pour la Biodiversité jusqu'à 35 % (en fonction du montant moyen de l'actif net) des frais de gestion fixes qu'elle perçoit, déduction faite des rétrocessions versées ou à verser aux distributeurs du fonds et des frais administratifs externes de la société de gestion.Aurélie Baudhuin, Directeur général délégué et Directeur de la recherche ISR de Meeschaert AM, souligne : " Le changement climatique représente un risque systémique pour l'économie mondiale, menaçant la capacité du système financier à générer des rendements à long terme. Agir en faveur d'une transition durable est donc une urgence tant environnementale, écologique et sociale qu'économique ".