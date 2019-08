Meeschaert AM mesure les empreintes eau, alimentation et sociale du fonds Transition Durable Actions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’engouement suscité par la publication de la première empreinte sociale d’un OPCVM en septembre 2018 a confirmé l’intérêt des investisseurs pour mesurer l’impact de la finance sur la transformation vers une économie durable. C’est pourquoi Meeschaert AM a choisi de renforcer la mesure de l’impact en mettant à disposition des investisseurs les empreintes eau, alimentation et sociale de son fonds MAM Transition Durable Actions.La mesure de ces empreintes est réalisée en interne par les équipes d'Aurélie Baudhuin, directeur général délégué de Meeschaert AM et directeur de la recherche ISR. Ces trois empreintes seront régulièrement mises à jour et publiées par l'équipe de recherche ISR et les gérants de MAM Transition Durable Actions.Cette démarche s'inscrit dans la volonté de mener à bien les objectifs de développement durable des Nations unies. Elle est réalisée en association avec la Fondation GoodPlanet, l'Institute for Climate Change (I4CE) et le Fonds de Dotation pour la Biodiversité (FDB) qui constituent un comité d'experts externes contribuant à l'identification des grandes tendances des secteurs ciblés.