Meeschaert AM s'engage pour une meilleure transparence des conditions de travail

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Après le lancement de l’empreinte sociale de ses fonds ISR en septembre 2018, Meeschaert AM fait un pas supplémentaire dans l’investissement responsable en signant la Workforce Disclosure Initiative (WDI) portée par l’association ShareAction. Dans le respect des objectifs de développement durable définis par les Nations Unies, l’initiative a pour intention de mobiliser les investisseurs pour promouvoir la qualité de travail dans les sociétés cotées.Un objectif partagé par le gestionnaire d'actifs qui s'engage avec près de 125 investisseurs pour respecter l'objectif 8 de l'ONU de donner un " accès à des emplois décents " pour tous les salariés dans le monde. La première étape consiste à s'assurer que, dans un souci de transparence, les entreprises partagent les données disponibles sur les conditions de travail de leurs collaborateurs et de leurs sous-traitants.A travers cet engagement, Meeschaert AM souhaite ancrer la question des modalités de travail et d'employabilité des sociétés cotées et ainsi pérenniser un processus d'investissement responsable auprès des entreprises qui protègent leur main-d'œuvre et respectent leurs fournisseurs. A terme, ce mouvement souhaite améliorer la qualité des emplois et les chaînes d'approvisionnement des multinationales.