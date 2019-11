Meeschaert Asset Management obtient le label ISR pour trois de ses fonds

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’attribution du label ISR a été accordée au nouveau fonds MAM Transition Durable Actions et renouvelée aux FCP MAM Human Values et Nouvelle Stratégie 50, pour une durée de 3 ans, après un audit effectué par EY France. « Depuis, le lancement du fonds Nouvelle Stratégie 50 en 1983, nous sommes convaincus que Meeschaert AM va dans la bonne direction pour contribuer à une économie plus positive et durable. Le renouvellement du label ISR vient conforter nos engagements et récompenser le travail de nos équipes et de nos partenaires » précise Aurélie Baudhuin, Directeur général délégué et Directeur.