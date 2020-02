Meeschaert Capital Partners accueille un nouveau directeur associé pour l'activité Real Estate

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans le cadre du développement de sa stratégie multi-activités, la société d’investissement, Meeschaert Capital Partners, accueille Charles de Guerry, comme directeur associé, au sein de l’équipe Real Estate.Il évoluera aux côtés d’Antoine Schwin, associé, pour diriger l’équipe Real Estate, qui est actuellement en cours de levée d’un nouveau fonds avec une stratégie value-add, dédié à des opérations immobilières valorisées jusqu’à 150 millions d’euros.La stratégie du fonds Real Estate correspond au développement d'opérations immobilières de réhabilitation et de promotion, à usage tertiaires et résidentiels, situées majoritairement à Paris, Ile-de-France et accessoirement dans les grandes agglomérations de l'hexagone.