Meeschaert Capital Partners entre au capital de Syst'am

L'entreprise réalise ses ventes sur le territoire ainsi qu'à l'international dans plus de 30 pays.



Employant près de 200 salariés, Syst'am équipe les patients à domicile, les hôpitaux et les EPHAD à travers un réseau de plus de 2000 clients prestataires de services.



" Nous sommes ravis d'accompagner Emilie et Sébastien Cinquin et les équipes, et partageons l'ambition d'accélérer la croissance du groupe à l'international tout en s'appuyant sur des savoir-faire et une fabrication made in France " ont souligné François Tranié et André Renaison, associés de Meeschaert Capital Partners.





Meeschaert Capital Partners a indiqué, qu'au travers de son fonds Mid Cap, elle avait rejoint le tour de table de la société Syst'am aux côtés d'iXO Private Equity, actionnaire financier historique, et des dirigeants Emilie et Sébastien Cinquin. Syst'am intervient dans le secteur de la santé en proposant une large gamme de dispositifs médicaux spécialisés dans la prévention et le traitement des escarres ainsi que dans l'aérosolthérapie. La PME conçoit et fabrique ses produits (matelas, coussins, dosserets) en France.