Meeschaert Gestion Privée prône des achats progressifs d'actions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Meeschaert Gestion Privée considère que la stratégie d’achats progressifs qu'il prône sur les marchés actions depuis plusieurs semaines reste la bonne. La baisse des marchés de ces dernières semaines a été tellement forte et brutale qu’une reprise technique lui semble tout à fait compréhensible, d’autant plus que de nombreux pays ont interdit les ventes à découvert afin d’empêcher davantage de spéculation à la baisse.Mais ajoute-t-il, si la situation sanitaire s'améliore, une vie plus normale reprendra, les entreprises recommenceront à créer de la valeur et les valorisations pourraient alors sembler excessivement basses.L'évolution sanitaire étant difficilement prédictible, Meeschaert Gestion Privée pense que faire preuve d'humilité, en privilégiant cette stratégie d'investissements par paliers, optimise le couple rendement/risque des portefeuilles.Sur un horizon de moyen et long terme, il reste convaincu que la faiblesse actuelle des cours constitue une opportunité rare de prendre des positions.