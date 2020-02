Meeschaert Gestion Privée s'attend à ce que le coronavirus reste sous contrôle en Occident

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans une note de réaction à la baisse des marchés, Meeschaert Gestion Privée souligne que la principale différence avec un virus classique est que le coronavirus entraîne quarantaines, confinements et fermetures d’usines… « D’un point de vue économique, les conséquences sur le premier trimestre seront sévères, même si elles sont difficiles à quantifier », poursuit la Direction des investissements.Selon cette dernière, les marchés ont clairement commencé à anticiper les avertissements sur les résultats que la plupart des entreprises cotées ne pourront éviter d'annoncer.Concernant le reste du monde, et notamment en Europe et aux Etats-Unis, où les cas se multiplient, la perception du gestionnaire de patrimoine s'avère pour le moment relativement sereine.S'il anticipe l'apparition rapide de nouveaux foyers, nourrissant le stress et la volatilité actuelle des marchés, il s'attend à ce qu'ils soient maintenus sous contrôle. Les pays se sont préparés, organisés, et sont bien médicalisés. D'un autre côté, les nations occidentales sont surtout des économies de services, donc moins sujettes aux fermetures d'outils de production. Le développement du télétravail dans de nombreuses régions est également un facteur favorable.Finalement, si la Chine confirme avoir réussi à stabiliser l'épidémie en 45 jours, les pays européens et les Etats-Unis paraissent en capacité de pouvoir faire au moins aussi bien." Dans cette éventualité, les marchés, qui ont déjà bien pris en compte un choc ponctuel d'activité et semblent actuellement atteindre un pic de stress, pourraient remonter dès le deuxième trimestre ", conclut Meeschaert Gestion Privée.