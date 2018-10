Meeschaert modifie sa gouvernance et son organisation opérationnelle

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La gouvernance du groupe Meeschaert évolue avec la nomination de deux nouveaux membres au sein du directoire de Financière Meeschaert, Nathalie Cuvelier dans ses fonctions de Directeur de la communication et de la responsabilité sociétale de l’entreprise et Arielle Benavides qui a rejoint la société familiale cet été en tant que Directeur organisation et capital humain.Elle est en charge de l'organisation, des affaires juridiques, des ressources humaines, et membre du directoire de la Financière Meeschaert.Diplômée de l'Université Paris IX Dauphine, Arielle Benavides s'est consacrée pendant plus de 25 ans au développement des organisations, en charge de directions des ressources humaines au sein de groupes internationaux de premier plan. Elle a notamment été en charge des ressources humaines de Goldman Sachs en France de 1994 à 2000, puis de JPMorgan Chase pendant 6 ans, avant de prendre la direction des ressources humaines pour l'Europe de Lazard jusqu'en 2015.