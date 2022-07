Meiji Yasuda Life prêt à acheter des bons du Trésor à un rendement de 3 %, si le dollar baisse

Dans une interview accordée à Reuters, Yoshimasa Osaki, responsable de la planification des investissements chez l'un des quatre grands assureurs-vie privés du Japon, a déclaré que les obligations en devises étrangères avec un rendement de 3 % ou plus semblent attrayantes lorsque les rendements des obligations d'État japonaises (JGB) sont si bas.

"Même pour les bons du Trésor américain, 3% est un rendement assez fortuné que l'on ne rencontre pas très souvent sur le long terme. Donc si le dollar glisse sous les 135 yens, ce sera une bonne occasion d'acheter sans couverture", a déclaré Osaki.

Osaki a déclaré que la société pense que les rendements du Trésor et le dollar ont déjà atteint leurs sommets.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans a atteint son plus haut niveau en 11 ans à 3,498 % le 14 juin et a été coté pour la dernière fois à 2,78 %, tandis que le dollar/yen a bondi à son plus haut niveau en 24 ans à 139,38 le 14 juillet avant de se détendre à environ 136 yens.

"Un yen faible n'est pas en soi une mauvaise chose pour nous, car il augmente la valeur de nos actifs libellés en devises étrangères. Mais cette fois, nous avons subi des pertes dues à la flambée des rendements obligataires. Dans l'ensemble, l'impact négatif de la hausse des rendements a légèrement dépassé l'avantage d'un yen plus faible."

Osaki a déclaré que Meiji Yasuda n'est pas pressé d'acheter des JGB bien qu'il s'attende à ce que leurs rendements augmentent vers mars, la fin de cette année fiscale, et avril, lorsque le mandat du gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, expirera.

"Le rendement de 1,3 % des JGB à 30 ans n'est pas assez élevé. Si les rendements atteignent 1,5 %, nous pourrions acheter de manière plus agressive."

Les investissements en obligations étrangères couvertes contre les risques de change ont été populaires parmi les investisseurs japonais pendant des années, mais l'augmentation des coûts de couverture du dollar en raison de la hausse des taux d'intérêt américains rend cette stratégie de moins en moins attrayante.

"Pour l'instant, nous préférons acheter des obligations d'État italiennes et espagnoles. Les rendements sont attrayants, même sur une base couverte contre le risque de change. Et nous ne pensons pas que le coût de la couverture augmentera beaucoup", a déclaré Osaki.

L'actif total de Meiji Yasuda Life s'élevait à 43,5 trillions de yens (320 milliards de dollars) au 31 mars.