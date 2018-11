Meilleur expert comptable .fr change de nom et devient le guide des experts comptables.fr

Le guide des experts comptables.fr , une plateforme innovante de mise en relation entre les experts comptables et les entreprises continue sa transformation et change de nom. Plus qu'un simple rebranding, cette annonce vient surtout accompagner le lancement de la nouvelle version du comparateur qui s'est enrichie de nouvelles fonctions et d'une ergonomie toujours plus attractive.

Charles Passereau, CEO du guide des experts comptables.fr précise « Trouver un expert comptable qui répond à ses attentes et connait les spécificités de son métier peut être un véritable parcours du combattant. Le guide des experts comptables.fr a pour ambition de simplifier la mise en relation entre les entreprises et les cabinets d'expertise comptable en s'appuyant sur le digital qui est désormais un relai incontournable pour tisser des relations professionnelles durables. Les mises en relation sont immédiates sans aucune commission. »

L'objectif principal du guide des experts comptables.fr est d'une part d'aiguiller les entreprises vers un expert comptable adapté à leur recherche et d'autre part de permettre aux experts comptables de bénéficier d'un nouveau vecteur pour développer leur clientèle. Pour les experts comptables, il s'agit donc d'un moyen innovant et efficace de renforcer leur visibilité sur le web et bénéficier d'un nouvel outil de promotion générateur de demandes de contacts qualifiés ( un volume de contact envoyé aux experts comptables est garanti) .

Pour ce faire, la nouvelle plateforme développée propose un moteur de recherche intuitif où les entreprises pourront renseigner rapidement différents critères (secteur d'activité, domaine de compétences, région). Une fois cette opération réalisée, elles accéderont à une liste de cabinets pouvant répondre à leur demande. Les entreprises pourront alors consulter une fiche détaillée du cabinet, de son mode de fonctionnement, des informations pratiques, etc.

La nouvelle plateforme se positionne enfin comme un véritable carrefour d'information où est proposé très régulièrement une série d'articles pratiques et originaux produits par l'équipe du guide des experts comptables.fr . Y sont notamment abordés différents sujets qui concernent aussi bien les experts comptables que les entrepreneurs.

Le guide des experts comptables.fr se positionne comme une plateforme reconnue par la profession et qui a notamment remporté la médaille d'argent décernée par le Monde du Chiffre. A ce jour, plus de 17 300 affichages de coordonnées ont été effectués et 4 800 demandes qualifiées envoyées.

