Mélissa Guillemette devient rédactrice en chef du magazine Québec Science

MONTRÉAL, 11 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Montréal, le 11 janvier 2022 – Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec, annonce la nomination de Mélissa Guillemette à titre de rédactrice en chef du magazine Québec Science. Elle prend ainsi la relève de Marie Lambert-Chan, qui assumait ce rôle depuis 2016.



Titulaire d’un baccalauréat en journalisme, avec une spécialisation en science politique, de l’Université du Québec à Montréal, Mélissa Guillemette a débuté sa carrière comme journaliste indépendante avant d’être embauchée au journal Le Devoir, puis au magazine Jobboom. C’est en 2015 qu’elle s’est jointe à l’équipe de Québec Science à titre de journaliste et de réviseure de contenu. La qualité de son travail a été reconnu par de nombreux honneurs, au Québec, au Canada et à l'étranger. Elle a d’ailleurs récemment reçu une distinction au Prix Roberval, qui souligne la qualité des œuvres à saveur scientifique et technologique dans la Francophonie. Ces dernières années, on a également pu entendre Mme Guillemette à la radio et à la télévision, notamment aux émissions Les Années Lumières (ICI Radio-Canada Première) et Ça me regarde (AMI-télé).

Toute l’équipe de Vélo Québec Éditions tient à remercier Marie Lambert-Chan pour ces 5 années de constant dévouement et d’implication. Au cours de cette période, elle a notamment contribué à augmenter le lectorat du magazine, à déployer la visibilité de celui-ci dans l’espace numérique, ainsi qu’à développer et mettre en valeur tout le talent de l’équipe de Québec Science!

À propos de Québec Science

Lien privilégié entre le milieu de la recherche et le grand public, Québec Science aborde toutes les questions relatives à la science et à la technologie et pose un regard scientifique sur les grandes questions d'actualité. Il est publié par Vélo Québec Éditions (huit numéros chaque année) et vendu en kiosque au coût de 7,95$ et par abonnement. Québec Science reçoit un soutien financier du ministère de l’Économie et de l’Innovation, ainsi que de Patrimoine canadien.

