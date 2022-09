Même des hausses de taux ne suffisent pas à contrer l'avancée du dollar

New York (awp/afp) - Des hausses de taux pourtant marquées en Australie, mardi, ou au Canada, mercredi, n'ont pas suffi pour contrer l'avancée du dollar américain, plus conquérant que jamais et qui a enregistré un nouveau sommet de 37 ans face à la livre sterling.

Vers 20H10 GMT, le "loonie", surnom du dollar canadien, ne parvenait qu'à progresser de 0,28% face à son cousin américain, à 1,3116 dollar canadien pour un dollar américain, proche de son plus bas niveau depuis mi-juillet, atteint plus tôt mercredi.

La Banque du Canada a relevé mercredi de 0,75 point de pourcentage son taux directeur pour le porter à 3,25%, au plus haut depuis 14 ans. C'est la cinquième hausse consécutive de la banque centrale canadienne.

"Cela a déçu le marché, qui attendait 100 points de base (un point de pourcentage)", a commenté Christopher Vecchio, de DailyFX.

C'est l'illustration d'un contexte inédit dans l'époque moderne, où des relèvements de 0,75 point de pourcentage, impensables il y a encore un an, deviennent monnaie courante, voire déçoivent.

Quant au dollar australien, il restait sensiblement en retrait par rapport à son niveau de lundi, à la veille de la réunion de la banque centrale australienne (RBA), qui a opté mardi pour une hausse d'un demi-point de son taux directeur, à 2,35%.

Dans les deux cas, "il semble qu'ils approchent de la fin d'un cycle" qui les a vus resserrer leur politique monétaire à marche forcée, selon Christopher Vecchio. La RBA a ainsi indiqué que "le rythme des hausses devrait ralentir. Donc ces monnaies voient leurs perspectives de taux se détériorer un peu", en particulier face au dollar américain, soutenu par la perspective de nouveaux tours de vis.

Le Wall Street Journal, qui avait déjà annoncé le coup d'accélérateur surprise de la Fed sur les taux quelques heures avant la réunion de juin, a rapporté mercredi que le Comité de politique monétaire se dirigeait vers un nouveau relèvement de 0,75 point de pourcentage lors de sa réunion des 21 et 22 septembre.

Toujours plein d'allant, le dollar a enregistré mercredi un sommet face à la livre sterling depuis 37 ans, à 1,1406 dollar pour une livre.

L'arrivée de la nouvelle Première ministre Liz Truss a injecté une dose supplémentaire d'incertitude au Royaume-Uni quant à l'impact de ses premières mesures sur la santé des finances publiques britanniques.

Dans un second temps, la livre s'est néanmoins redressée, de même que l'euro, les deux bénéficiant de prises de bénéfices. Les cambistes ont, en particulier, consolidé avant la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi.

Le marché attend une hausse de 0,75 point de pourcentage du taux directeur de la BCE, une première dans l'histoire de l'institution. Pour Christopher Vecchio, la présidente de la BCE Christine Lagarde doit "montrer de la détermination et de la solidité pour empêcher l'euro de partir encore plus loin en spirale face au dollar".

Cours de mercredi Cours de mardi 20H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0007 0,9904 EUR/JPY 143,91 141,43 EUR/CHF 0,9772 0,9741 EUR/GBP 0,8682 0,8597 USD/JPY 143,80 142,80 USD/CHF 0,9766 0,9836 GBP/USD 1,1526 1,1520

afp/rp