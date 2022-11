Même la pandémie n'a pas avivé l'attrait pour le sursis concordataire

Zurich (awp) - Malgré des taux de succès honorables et l'impact économique de deux années de pandémie, rares sont les entreprises helvétiques en difficultés à avoir opté jusqu'à présent pour un sursis concordataire. L'écrasante majorité préfère tenter de redresser leurs finances en dehors du cadre des tribunaux en négociant directement avec leurs créanciers ou actionnaires.

Prêts Covid ou chômage partiel ont en outre permis d'absorber pour le moment les conséquences économiques pour de nombreuses entreprises, constate une étude publiée lundi par le cabinet Alvarez & Marsal.

Entre 2019 et 2021, seules 1,5% des sociétés menacées de banqueroute ont choisi le sursis concordataire pour sursoir au dépôt de bilan. Le phénomène s'est ainsi confirmé y compris au sortir de la pandémie de Covid. Sur la seule année dernière, seuls 52 sursis concordataires ont ainsi été recensés par les auteurs de l'étude, sur près de 3300 procédures de faillites.

Le taux de succès pour les procédures s'élevait pourtant à 58% en 2019, 54% l'année d'après et 33% l'année dernière. Le déclin n'est ici qu'apparent, les démarches jusqu'à une issue heureuse ou non nécessitant un certain temps, expliquent les auteurs du rapport.

"La recherche de solutions en dehors des tribunaux est privilégiée par de nombreux protagonistes, pour la marge de manoeuvre qu'elle offre en l'absence de cadre juridique ou d'administrateur", relève pour AWP Alessandro Farsaci.

La procédure nécessite de surcroît elle aussi un certain niveau de consensus entre les différentes parties prenantes. Une cour ou un administrateur ne pourra ainsi pas forcer un propriétaire à alléger un loyer, étaie l'expert.

Elle présente toutefois l'indéniable avantage de signaler clairement aux créanciers la gravité d'une situation donnée, laissant entendre que l'alternative à l'élaboration d'une solution concertée déboucherait sur une faillite désordonnée.

Les procédures de sursis concordataires n'étant pas soumises à obligation de publication, les experts d'Alvarez & Marsal ont démarché 110 tribunaux d'arrondissement, pour un taux de réponse de l'ordre de 80%.

