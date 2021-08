Bourse de Paris : Même pas peur

Neuf records consécutifs en clôture pour les actions européennes, 47e record de l'année pour les actions américaines… La planète finance passe pour le moment l'été en roue libre, même si les prophètes de malheur continuent à accumuler les preuves que quelque chose ne tourne pas rond. Il faut dire que leur collecte est plus variée qu'à l'accoutumée, puisqu'ils peuvent ajouter des arguments sanitaires aux traditionnels signaux économiques. Sans oublier la dimension environnementale, présente partout mais si difficile à intégrer. Il faut s'y faire, dans notre Société bardée d'indicateurs et dotée d'une puissance de calcul sans précédent, interpréter les signaux est toujours aussi difficile.

En matière de performance boursière 2021 en Europe, quatre secteurs se distinguent avec des hausses moyennes de l'ordre de 25% : la consommation cyclique, les services financiers, les valeurs industrielles et la technologie. Les trois premiers bénéficient de leur casquette cyclique, ce qui signifie qu'ils sont composés majoritairement d'entreprises qui profitent de la vigueur des PIB mondiaux, ou de la présence dans leurs rangs de dossiers jugés décotés. Le quatrième confirme le statut de secteur tout-terrain qui s'est bâti ces dernières années, puisque les valeurs technologiques ont tendance à bien se comporter dans toutes les configurations de marché constatées récemment.

Mais intéressons-nous aux baisses un instant. Ce qui saute aux yeux en regardant le bas du palmarès du STOXX Europe 600, c'est le nombre d'entreprises du secteur de l'énergie. On retrouve en queue de peloton à peu près toutes les starlettes de l'année 2020, comme les norvégiennes NEL et Scatec (dont les pertes dépassent 40%), mais aussi des acteurs plus gros, à l'image du leader mondial de la production de turbines éoliennes Siemens Gamesa ou les opérateurs de parcs d'énergies renouvelables Orsted et Iberdrola. On y décèle aussi Electricité de France, mais ses actionnaires sont sans doute plus habitués à manger leur pain noir. Il y a un certain paradoxe à retrouver ces dossiers à la traîne alors que l'énergie est un thème majeur. Que l'urgence climatique et la décarbonation font les gros titres et que la finance verte dégouline de partout. Nous en reparlerons probablement dans les semaines à venir.

L'énergie n'est pas la seule spécialité qui ne fait pas recette cette année en Europe. Certains acteurs qui avaient bénéficié l'année dernière d'une prime "confinement" paient aussi un lourd tribut. A l'image des entreprises du jeu vidéo comme Ubisoft ou CD Projekt ou de la distanciation physique tels TeamViewer, Just Eat Takeaway ou Ocado, qui figurent toutes parmi les plus mauvaises performances de l'année.

Hier, les indices actions occidentaux ont donc signé de nouveaux records, peu échaudés par le regain de vigueur de la pandémie et par la nouvelle hausse des prix à la production aux Etats-Unis. Les investisseurs gardent un œil sur la Chine où les contaminations remontent, en étant davantage préoccupés par l'aspect économique que par l'aspect sanitaire pour l'instant. La résurgence du coronavirus freine en effet la production et les expéditions dans certaines zones du pays, alors que les pénuries sont déjà présentes un peu partout dans les chaînes de production et que les tarifs du fret maritime sont haut perchés.

Il reste quelques publications d'entreprises pour animer la cote, les américains Walt Disney, DoorDash et Airbnb par exemple hier soir, ou quelques valeurs moyennes allemandes ce matin. L'actualité reste très clairsemée en France.

Le CAC40 démarre en hausse de 0,08% à 6888 points. Même pas peur du vendredi 13 ?

Les temps forts économiques du jour

L'inflation française définitive de juillet (8h45), la balance commerciale européenne de juin (11h00) et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan (16h00) clôtureront la semaine.

La paire euro / dollar varie peu à 1,1740 USD, alors que l'once d'or grignote encore quelques gains à 1754 USD. Sur le marché pétrolier, le baril recule légèrement, avec un Brent à 70,90 USD et un WTI à 68,63 USD. L'obligation d'Etat américaine est rémunérée 1,35% sur 10 ans, tandis que celle de l'Allemagne reste fermement ancrée en territoire négatif à -0,46 %. Le Bitcoin flirte avec les 45 000 USD.

Les principaux changements de recommandations

Aegon : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 5 à 5,40 EUR.

Aurelius : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 36,50 à 40 EUR.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria : Berenberg reprend le suivi à conserver en visant 5,30 EUR.

Bechtle : LBBW passe d'acheter à conserver en visant 187,50 EUR. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 172 à 178 EUR.

Coca-Cola HBC : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 2950 à 3000 GBp.

Danone : LBBW passe d'acheter à conserver en visant 65 EUR.

Delivery Hero : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif relevé de 180 à 185 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif réduit de 212 à 192 EUR.

Deutz : DZ Bank reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 8,50 à 9,50 EUR.

EQT : Jefferies démarre le suivi à conserver en visant 455 SEK.

Focus Home Interactive : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 99 à 60 EUR.

Freenet : LBBW passe de conserver à acheter en visant 22,80 EUR.

Henkel : Barclays reste à pondération en ligne avec un objectif réduit de 102 à 97 EUR.

ISS : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 90 à 115 DKK.

Novozymes : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 420 à 525 DKK.

Scout24 : Barclays reste à pondération en ligne avec un objectif relevé de 66 à 66,90 EUR.

Stock Spirits : Berenberg passe d'acheter à conserver en visant 377 GBp.

Symrise : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 111 à 115 EUR.

Tornos : Research Partners passe de conserver à acheter en visant 10 CHF.

Vifor Pharma : Deutsche Bank passe de conserver à acheter en visant 155 CHF.

Zurich Insurance : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 451,90 à 470,60 CHF.

En France

Annonces importantes

Publicis a remporté un contrat pour la planification et l'achat médias auprès du géant américain de la distribution Walmart.

En Belgique, l'enquête sur le sabotage de la centrale nucléaire d'Engie Doel 4 en 2014 est clôturée sans inculpé, révèle L'Echo.

Mauvaise nouvelle pour Ipsen, qui a retiré sa demande d'approbation pour le palovarotène aux Etats-Unis et qui va en soumettre une nouvelle après des analyses de données complémentaires.

L'opération capitalistique entre Prologue, M2i et O2i arrive à son terme.

Poujoulat, Lexibook, Innelec et SII ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Annonces importantes