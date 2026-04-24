L'explosion du secteur de la mémoire attire les investisseurs. Roundhill l'a bien compris, en lançant le premier ETF dédié aux fabricants de puces mémoires. Le marché a salué l'initiative, propulsant la valeur des actifs du produit à 1 MdUSD en deux semaines, même si les ETF thématiques ont parfois la réputation d'arriver un peu après la bataille.

Depuis l'arrivée de ChatGPT fin 2022, l’ensemble des secteurs liés de près ou de loin à l'intelligence artificielle profite d’un engouement massif du marché. Des géants comme Nvidia aux petites françaises comme Soitec, tous ont connu des périodes de hausse spectaculaires. Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que les sociétés émettrices d’ETF mettent sur le marché des produits en lien avec le secteur. Amundi, Ishares et d’autres ont permis aux investisseurs d’acheter un seul produit qui les expose à la croissance de certains pans de l'IA.

Le compartiment à la mode, c'est celui des puces-mémoire, c'est-à-dire l'un des principaux goulet d’étranglement de l’industrie. En témoigne le succès du premier ETF concentré uniquement sur ce secteur. Emis par Roundhill sous le ticker DRAM ( acronyme qui désigne au passage un type de mémoire, joli choix ! ), l’ETF a levé plus de 1 MdUSD en moins de 2 semaines, une performance sans précédent pour un gestionnaire d’actif de cette taille.

Avec quoi est rempli ce panier ?

Pas de surprise, l'Europe est absente de la sélection. Les actifs sont majoritairement côtés en Asie (60,43%), dont 49,25% en Corée du Sud, suivis par les Etats-Unis (37,65%).

Samsung Electronics domine avec 24,99% du portefeuille, affichant une progression spectaculaire de 87,24% depuis le 1er janvier. Malgré un revers sur la génération précédente, le géant sud-coréen produit désormais les puces HBM4, les plus performantes du secteur.

SK Hynix suit avec 24,22%. Contrairement à Samsung, ce groupe sud-coréen est exclusivement présent dans la mémoire. Fournisseur privilégié de Nvidia, il indique que sa capacité de production actuelle ne suffira pas à répondre à une demande exponentielle, le contraignant à investir dans de nouvelles lignes.

Micron Technology occupe la troisième place avec 23,83%. Principal acteur américain, l'entreprise s'impose comme une valeur de référence face à des concurrents asiatiques parfois moins accessibles. Désormais détaché de son activité grand public, le groupe se concentre exclusivement sur les semi-conducteurs dédiés à l'IA.

L'ETF intègre également des acteurs pesant moins de 5% chacun, comme Kioxia Holdings, Sandisk, Western Digital, Seagate, Nanya et Winbond. Au total, 9 titres composent le produit au lancement. Petite singularité, c'est un ETF à gestion active : le poids et la sélection des titres sont susceptibles d'évoluer.