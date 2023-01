Memphis dissout l'unité de police dans l'affaire des coups mortels ; d'autres protestations sont attendues.

Dans une déclaration, le département a indiqué qu'il désactivait définitivement l'unité SCORPION après que le chef de police ait parlé avec des membres de la famille de Nichols, des leaders communautaires et d'autres officiers.

Les enregistrements vidéo des caméras de police portées sur le corps et d'une caméra montée sur un poteau électrique ont montré que Nichols, un homme noir de 29 ans, a crié à plusieurs reprises "Maman !" alors que les officiers lui donnaient des coups de pied, des coups de poing et des coups de matraque dans le quartier de sa mère après un contrôle routier le 7 janvier. Il a été hospitalisé et est décédé de ses blessures trois jours plus tard.

La diffusion des clips vendredi a déclenché des protestations à Memphis et ailleurs et a incité de nombreuses villes à se préparer à des manifestations supplémentaires samedi.

La famille de Nichols et des officiels, dont le président Joe Biden, ont exprimé leur indignation et leur chagrin, mais ont exhorté les manifestants à rester pacifiques. Jusqu'à présent, les manifestations ont été exemptes de violence.

Cinq officiers impliqués dans le passage à tabac, tous noirs, ont été accusés jeudi de meurtre, d'agression, d'enlèvement et d'autres charges. Tous ont été renvoyés du département.

Samedi, à Memphis, des manifestants ont scandé "Whose streets ? Our streets !" ont violemment interpellé une voiture de police qui surveillait la marche, et plusieurs ont fait des gestes obscènes. Certains ont applaudi bruyamment lorsqu'ils ont appris le démantèlement de SCORPION.

L'unité, la Street Crimes Operation to Restore Peace in our Neighborhoods, a été créée en octobre 2021 pour se concentrer sur les points chauds de la criminalité. Les critiques disent que de telles équipes spécialisées peuvent être sujettes à des tactiques abusives.

Dans l'ensemble, les quatre clips vidéo montrent que la police malmène Nichols alors qu'il ne semble représenter aucune menace. L'arrêt initial de la circulation était pour conduite dangereuse, bien que le chef de la police ait déclaré que la cause de l'arrêt n'a pas été justifiée.

Les amis et la famille disent que Nichols était un skateboarder affable et talentueux qui a grandi à Sacramento, en Californie, et a déménagé à Memphis avant la pandémie de coronavirus. Père d'un enfant de 4 ans, Nichols travaillait chez FedEx et s'était récemment inscrit à un cours de photographie.

Nate Spates Jr, 42 ans, faisait partie d'un cercle d'amis, dont Nichols, qui se retrouvaient dans un Starbucks local.

"Il aimait ce qu'il aimait et marchait au rythme de son propre tambour", dit Spates, se souvenant que Nichols se rendait dans un parc appelé Shelby Farms pour regarder le coucher du soleil lorsqu'il ne travaillait pas tard.

La mort de Nichols est le dernier exemple en date de l'usage excessif de la force par la police contre des Noirs et d'autres minorités. Le meurtre de George Floyd en 2020, un homme noir mort après qu'un officier blanc de Minneapolis se soit agenouillé sur son cou pendant plus de neuf minutes, a galvanisé les protestations mondiales contre l'injustice raciale.