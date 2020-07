Communiqué statistique

3 juillet 2020

Ménages et sociétés non financières de la zone euro : premier trimestre 2020

La croissance annuelle des prêts aux ménages est restée inchangée à 3,5 % au premier trimestre 2020 par rapport au trimestre précédent. Les placements financiers des ménages ont augmenté à un rythme plus soutenu (2,8 % après 2,6 %) et leurs investissements non financiers bruts ont diminué (- 1,7 % après une hausse de 3,4 %), tandis que leur patrimoine net a enregistré une hausse plus faible (2,3 % après 5,4 %).

Le taux de variation annuel de l'excédent brut d'exploitation des sociétés non financières (SNF) s'est établi à - 5,9 % au premier trimestre 2020, après une hausse de 3,2 % au trimestre précédent. Le revenu brut d'entreprise a diminué (- 6,8 %) après avoir enregistré une hausse de 3,6 %. Le taux de croissance annuel des investissements non financiers bruts des SNF s'est inscrit en hausse à 2,3 % (après - 3,7 %), tandis que leurs financements ont augmenté à un rythme globalement inchangé (1,9 %).

Banque centrale européenne

Direction générale Statistiques Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne

Demande d'informations statistiques, site internet : www.ecb.europa.eu

Reproduction autorisée en citant la source

Traduction : Banque de France

Graphique 1 Financements, placements financiers et investissements non financiers des ménages

(taux de croissance annuels)

Graphique 2 Excédent brut d'exploitation, investissements non financiers et financements des SNF

(taux de croissance annuels)

Ménages

Le taux de croissance annuel du revenu disponible brut des ménages est ressorti en hausse à 2,0 % au premier trimestre 2020, après 1,8 % au trimestre précédent. L'excédent brut d'exploitation et le revenu mixte des travailleurs indépendants ont légèrement diminué (- 0,2 %, après une hausse de 2,6 % précédemment). La croissance de la rémunération des salariés a été plus modérée, ressortant à 1,0 % après 3,0 %. La variation annuelle des dépenses de consommation des ménages s'est établie à - 2,5 % contre 1,9 % le trimestre précédent.

Le taux d'épargne brute des ménages est ressorti à 14,1 % au premier trimestre 2020, après 13,1 % au trimestre précédent.

La variation annuelle des investissements non financiers bruts des ménages (qui correspondent essentiellement au logement) s'est établie à - 1,7 % au premier trimestre 2020, après 3,4 % au trimestre précédent. Les prêts consentis aux ménages, principale composante de leur financement, ont augmenté à un rythme inchangé de 3,5 %.

La croissance annuelle des placements financiers des ménages a atteint 2,8 % au premier trimestre 2020, après 2,6 % au trimestre précédent. S'agissant de leurs composantes, la croissance des avoirs en numéraire et dépôts est restée inchangée à 5,1 %. La croissance des placements au titre de l'assurance-vie et de l'épargne-retraite s'est ralentie (2,1 % après 2,6 %), tandis que celle des investissements en actions et autres participations s'est accentuée (1,7 % après 0,3 %). Les cessions nettes de titres de créance se sont accélérées, le taux de variation annuel ressortant à - 12,3 % (après - 8,5 %).

Le taux de croissance annuel du patrimoine net des ménages est revenu à 2,3 % au premier trimestre 2020, après 5,4 % au trimestre précédent. La croissance du patrimoine net a résulté de hausses de la valeur du patrimoine immobilier (à un rythme de 3,7 %), qui ont été supérieures à l'augmentation des engagements et des moins-values nettes sur actifs financiers. Le ratio d'endettement rapporté au revenu des ménages a continué d'augmenter pour s'inscrire à 93,7 % au premier trimestre 2020, contre 93,3 % au premier trimestre 2019, les prêts aux ménages augmentant plus rapidement que le revenu disponible.

Sociétés non financières

La valeur ajoutée nette des SNF a diminué à un rythme annuel de - 3,6 % au premier trimestre 2020 (après une hausse de 2,9 % le trimestre précédent). L'excédent brut d'exploitation a diminué au premier trimestre 2020 (- 5,9 % en rythme annuel) après avoir enregistré une hausse au trimestre précédent (3,2 %) et les revenus nets de la propriété (définis dans ce contexte comme les revenus de la propriété à recevoir moins les intérêts

et les loyers à payer) se sont inscrits en baisse. En conséquence, le revenu brut d'entreprise (globalement équivalent au cash-flow) a diminué (- 6,8 % après une hausse de 3,6 %) 1.

Le taux de croissance annuel des investissements non financiers bruts des SNF a augmenté, ressortant à 2,3 % (contre - 3,7%) 2. Les financements des SNF ont augmenté à un rythme globalement inchangé (1,9 %), tandis que le taux de croissance annuel du financement par emprunt a atteint 3,2 % (après 1,9 %). Le taux de croissance annuel des émissions de titres de créance est revenu à 5,1 % au premier trimestre 2020, contre 6,4 % au trimestre précédent, et celui des financements par crédits commerciaux est resté globalement inchangé. Le financement par émission d'actions a augmenté à un rythme moins soutenu (1,1 % après 1,5 %).

Le ratio d'endettement rapporté au PIB des SNF (mesure consolidée) a augmenté, ressortant à 79,3 % au premier trimestre 2020 contre 77,6 % au premier trimestre 2019 ; la mesure plus large, non consolidée de l'endettement a atteint 140,4 % contre 138,9 %.

Les placements financiers des SNF ont augmenté à un rythme annuel de 2,1 % contre 2,3 % au trimestre précédent. Parmi leurs composantes, la croissance des prêts consentis s'est ralentie (1,3 % après 1,6 %), de même que celle des placements en actions et autres participations (1,9 % après 2,4 %). En revanche, les avoirs en numéraire et dépôts ont augmenté à un rythme plus soutenu (9,2 % après 5,7 %).

Notes

Le taux de croissance annuel des opérations non financières et des encours d'actifs et de passifs (stocks) correspond à la variation en

pourcentage entre la valeur pour un trimestre donné et cette valeur enregistrée quatre trimestres plus tôt. Les taux de croissance annuels utilisés pour les opérations financières correspondent à la valeur totale des flux au cours de l'année rapportée à l'encours un an

auparavant.

Les liens hypertexte présentés dans le corps du texte de ce communiqué statistique sont dynamiques. Les données auxquelles ils sont liés sont donc susceptibles de varier avec les nouvelles publications de données résultant de révisions. Les chiffres figurant dans les tableaux en annexe correspondent à une photographie des données au moment de la présente publication.

La production des comptes financiers trimestriels peut avoir été affectée par la crise du COVID-19. Des informations supplémentaires sur l'impact potentiel sur les comptes financiers trimestriels sont disponibles à cette adresse.

1 Le revenu brut d'entreprise est la somme de l'excédent brut d'exploitation et des revenus de la propriété à recevoir moins les intérêts et les loyers à payer.

2 Les investissements non financiers bruts correspondent à la somme de la formation brute de capital fixe, des variations de stocks et de l'acquisition nette de valeurs et d'actifs non produits (comme les brevets).

