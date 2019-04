Mener à bien son audit SEO : un incontournable pour sa visibilité digitale

Le SEO est un sujet stratégique pour les équipes marketing en charge de la visibilité digitale de leur entreprise. Dans ce contexte, l'audit SEO se positionne comme une analyse du référencement naturel d'un site afin d'en évaluer la performance, d'identifier les pistes de progrès et de prendre les bonnes orientations techniques. Un bon audit doit nécessairement s'appuyer sur de nombreux points complémentaires parmi lesquels nous pouvons citer : les mots-clés, le Onpage, le contenu, les backlinks, l'expérience utilisateur, etc.

Techniques et SEO, deux notions indissociables

Mener à bien un audit sur les éléments techniques d'un site web dans une démarche SEO est un processus assez simple, mais planifier et ordonnancer les interventions peut s'avérer complexe. En ce sens, il est utile de s'appuyer sur différents outils pour mener à bien une telle démarche. Ces derniers permettront aux experts SEO d'accéder à de précieuses informations, d'identifier les noeuds techniques et de prendre les bonnes orientations pour améliorer leur SEO (balise de titre, validité des redirections, balise omnicanale, HTTPS et mix HTTP/HTTPS, etc.).

L'importance du travail sur les mots-clés

Sur ce point précis, il s'agit d'évaluer la qualité de l'indexation des pages, la performance globale et de la benchmarker par rapport à celles des sites concurrents. Là encore, l'utilisation d'outils est fondamentale. Après avoir accédé aux informations souhaitées, il sera alors possible d'identifier les mots-clés performants, de définir des pistes d'amélioration et d'identifier les problèmes d'indexation. Sur ce dernier point, il n'est pas rare que Google indexe des pages qui n'ont pas d'intérêt par rapport au référencement naturel. De ce fait, un volume de pages référencées vient « noyer » dans l'index les pages qu'il serait utile de valoriser. Dans ce contexte, une intervention sur le fichier robots.txt permet de régler le problème. Enfin, l'audit peut aussi mettre en avant des mots-clés amenant un fort trafic, mais sans intérêt business. Inversement, il pourra identifier des mots-clés mal exploités aujourd'hui et générateurs de gains potentiels.

L'importance de l'expérience utilisateur et du contenu dans l'audit SEO

L'audit du contenu concerne l'architecture et la nature des contenus. Pour ce qui est de l'architecture, l'objectif consiste à s'assurer que le contenu présente une organisation en cocons sémantiques. Cette approche permet de créer des groupes de contenus « chauds » autour d'un contenu froid. Il sera alors possible d'augmenter la performance SEO de ce dernier. Pour la nature du contenu, il faut définir les thématiques les plus porteuses en terme de trafic et s'assurer que les contenus publiés soient correctement rédigés.

Au niveau de l'expérience utilisateur (UX), les modalités de l'audit dépendront de la nature du site et de ses objectifs (les enjeux étant différent d'un site à l'autre et en fonction des secteurs). Précisons aussi que l'UX n'est pas propre aux problématiques SEO et nécessite d'aborder d'autres notions que celles liées au référencement naturel.

Mener un audit SEO pertinent demande donc de s'appuyer sur l'analyse d'éléments complémentaires pour être un succès opérationnel. Il s'agit donc d'un point-clé à prendre en compte pour prendre les bonnes orientations afin d'améliorer sa visibilité digitale en s'appuyant sur des indicateurs pertinents.

Vincent Vandevelde Directeur d'agence Gradientz - Groupe Kaliop

