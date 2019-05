Mener à bien son processus d'onboarding en jouant la carte de l'expérience émotionnelle

Le recrutement est une problématique cruciale pour nombre d'entreprises. Ainsi, à titre d'exemple, sur certains secteurs en tension, les recruteurs se livrent une guerre continue pour attirer de nouveaux talents, débaucher des collaborateurs, etc. Dans ce contexte, on comprend assez aisément que fidéliser ses collaborateurs est un point-clé pour les entreprises. Mais fidéliser ses collaborateurs est un processus complexe à bien des égards et ne se limite pas à entretenir une relation de proximité une fois ce dernier recruté.

Ne pas négliger les phases d'intégration : un point essentiel

L'intégration des collaborateurs est un sujet qui occupe une place importante au sein des Directions des Ressources Humaines. N'oublions pas que la première impression est souvent décisive et qu'il est donc très important de soigner son processus d'intégration en faisant vivre une expérience unique aux collaborateurs. Les notions d'effet Wahoo et d'émotion sont donc fondamentales. En ce sens, les DRH rivalisent d'initiatives pour faire évoluer leurs dispositifs traditionnels et créer plus d'engagement auprès des nouveaux recrutés. Les opérations classiques de type séminaires d'intégration, karting, défis sportifs, découvertes oenologiques, ateliers culinaires semblent donc ne plus tenir la côte.

De nouvelles approches plus immersives

L'expérience utilisateur semble donc se positionner comme le driver des nouveaux processus d'onboarding des entreprises. Pour ce faire, ces dernières souhaitent désormais mélanger différentes composantes pour mettre en place leurs événements d'intégration. Parmi les grandes orientations qui se distinguent, nous voyons notamment émerger des dispositifs hybrides associant technologies et réflexions collaboratives. Ces approches disruptives permettent de créer de véritables expériences collectives, de diffuser des éléments propres à la culture d'entreprise et de renforcer le sentiment d'appartenance au groupe dès le départ.

L'impact des technologies sur ces approches

En support à la réalité, la technologie est une composante clé de la réussite des projets d'intégration des collaborateurs. Ainsi, parmi les projets que l'on voit aujourd'hui se développer à grande échelle nous pouvons par exemple citer les dispositifs de type Escape Game sur tablettes, réalité virtuelle, etc. Toutes ces technologies ont fortement rajeuni les opérations traditionnellement réalisées et sont plus en phase avec les nouveaux usages plébiscités par les « digitals natives » qui font leur entrée sur le marché du travail. Les recruteurs véhiculent alors une approche moderne et attractive qui sont deux éléments-clés pour réussir sa politique d'onboarding et marquer positivement les esprits des collaborateurs.

Les traditionnels séminaires d'intégration sont donc en pleine mutation. À n'en pas douter, la digitalisation va largement contribuer à renforcer cette tendance et faire émerger de nouveaux prérequis.

Par Martin Tissier, Cofounder d'Urban Gaming

