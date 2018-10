Meng Hongwei a démissionné de son poste de président d'Interpol

(.)

PARIS, 7 octobre (Reuters) - Interpol a annoncé dimanche avoir reçu et accepté la démission de son président, Meng Hongwei, dont on était sans nouvelle depuis la fin septembre et qui fait l'objet, selon les autorités chinoises, d'une enquête pour corruption.

Il sera remplacé à titre intérimaire par le Sud-Coréen Kim Jong-yang, en attendant l'élection d'un nouveau président lors de l'assemblée générale, qui se tiendra à Dubaï fin novembre, précise l'organisation internationale dans un communiqué.

L'office chinois de lutte contre la corruption a annoncé dimanche soir que Meng Hongwei faisait l'objet d'une enquête pour violations présumées de la loi.

Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte en France concernant Meng Hongwei, qui n'a plus donné signe de vie depuis son départ en Chine fin septembre. (Caroline Pailliez, édité par Henri-Pierre André)