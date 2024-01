19 janvier (Reuters) - CMA CGM a annoncé vendredi que son service NEMO reliant l'Europe, l'océan Indien et l'Australie cesserait temporairement de transiter par le canal de Suez pour passer par le Cap de Bonne-Espérance, à la suite des attaques des Houthis du Yémen contre des navires commerciaux en mer Rouge.

"Le service NEMO cessera temporairement de transiter via le Canal de Suez pour passer par le Cap de Bonne-Espérance, dans les deux sens", précise le groupe de transport maritime dans un communiqué, ajoutant qu'il souhaite assurer la sécurité de ses navires et de ses équipages.

Les attaques menées depuis plusieurs semaines par les Houthis perturbent la navigation via le canal de Suez, la voie maritime la plus courte entre l'Asie et l'Europe.

