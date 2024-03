(Répétition technique)

LE CAIRE (Reuters) - Le Rubymar, navire britannique attaqué en mer Rouge par les Houthis le mois dernier a coulé samedi, a déclaré le gouvernement du Yémen, mettant en garde contre une "catastrophe environnementale" en raison de la cargaison du navire qui transportait des engrais.

Si cette information est confirmée, il s'agirait du premier bateau coulé depuis que les Houthis ont commencé à s'en prendre à la navigation commerciale en novembre, obligeant les compagnies maritimes à détourner les navires vers la route plus longue et plus coûteuse qui contourne l'Afrique.

L'agence britannique des opérations commerciales maritimes (UKMTO) a signalé samedi le naufrage d'un navire, sans toutefois l'identifier.

Un haut dirigeant houthi a déclaré samedi qu'il tenait le Premier ministre britannique Rishi Sunak et son gouvernement responsables du naufrage du Rubymar, mais qu'ils pourraient renflouer le vraquier "en autorisant les camions d'aide à entrer dans Gaza".

Les Houthis, soutenus par l'Iran, qui contrôlent le nord du Yémen et d'autres grands centres, affirment qu'ils agissent en solidarité avec les Palestiniens de Gaza.

