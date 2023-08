Le géant sud-américain du commerce électronique MercadoLibre a annoncé mercredi une hausse de 113 % de son bénéfice net au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 261,9 millions de dollars, grâce à l'augmentation du volume des ventes et du nombre d'utilisateurs.

L'entreprise, présente dans plus de 18 pays d'Amérique latine, a vu son chiffre d'affaires net augmenter de 57,3 % à taux de change constant, pour atteindre 3,4 milliards de dollars.

Au cours du trimestre, MercadoLibre a déclaré avoir ajouté 8,1 millions de nouveaux utilisateurs dans l'ensemble de ses activités, ce qui porte le nombre total d'utilisateurs actifs à 108,6 millions.

Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 123,7 % en dollars, atteignant 558 millions de dollars, tandis que la marge d'exploitation était de 16,3 % contre 9,6 % il y a un an, stimulée par les performances au Brésil et au Mexique.

Le bénéfice par action du groupe a dépassé les prévisions des analystes de 4,54 $, atteignant 5,22 $.

Dans son unité fintech, les revenus ont augmenté de 48,4 % en monnaie locale pour atteindre 1,5 milliard de dollars, alimentés par une croissance de 18,3 % des utilisateurs actifs de Mercado Pago. Le volume total des paiements a augmenté de 96,6 % en monnaie constante pour atteindre 42 milliards de dollars.

MercadoLibre a déclaré qu'un total de 318,5 millions d'articles ont été expédiés en Amérique latine au cours du trimestre, ce qui représente une croissance de 20,6 % par rapport à l'année précédente.

"La croissance rapide du chiffre d'affaires et l'augmentation des marges ont été généralisées dans toutes les zones géographiques et toutes les unités commerciales", a déclaré Pedro Arnt, directeur financier, dans un communiqué.

M. Arnt a ajouté que la société avait l'intention d'utiliser "une partie de la marge" créée par son levier d'exploitation pour "s'appuyer sur certains domaines d'activité" pendant le reste de l'année.

Le portefeuille de prêts de la société a quant à lui augmenté de plus de 21 % et atteint 3,3 milliards de dollars au cours du trimestre, la période ayant été marquée par une bonne rentabilité et le taux de défaillance étant resté stable dans les opérations présentant une exposition majeure jusqu'à 90 jours.

Le volume brut de marchandises (GMV), un indicateur clé dans le secteur du commerce électronique, a augmenté de 47,2 % à taux de change constant pour atteindre 10,5 milliards de dollars.