Merci Madame - Le commerce de détail et l'hôtellerie du Royaume-Uni reçoivent un coup de pouce pour le Jubilé.

Le British Retail Consortium (BRC) et Sensormatic Solutions ont déclaré que la fréquentation totale pour la semaine complète se terminant le dimanche 5 juin a augmenté de 17,1% par rapport à la moyenne du mois de mai, les Britanniques mettant temporairement de côté leurs inquiétudes liées à la crise du coût de la vie.

L'augmentation a atteint un pic de 45,6 % le jeudi, avant que la fréquentation ne diminue le samedi et le dimanche.

"Le public est descendu dans la rue pour les célébrations du Jubilé, et la fréquentation des magasins a connu une amélioration significative au début du long week-end", a déclaré Helen Dickinson, PDG de la BRC.

"Davantage de personnes se sont rendues dans les magasins, beaucoup étant à la recherche de décorations pour le Jubilé, d'accessoires de jardin et de nouvelles tenues... Nous espérons que cet élan pourra se poursuivre malgré les turbulences économiques actuelles."

La semaine dernière, une enquête conjointe menée auprès des membres par quatre organismes professionnels a prédit que l'industrie hôtelière britannique profiterait d'un week-end du Jubilé de 2 milliards de livres (2,5 milliards de dollars).

UKHospitality, le British Institute of Innkeeping, la British Beer and Pub Association et Hospitality Ulster ont déclaré que ce chiffre représentait près de 400 millions de livres de plus que ce que les pubs, bars, restaurants et autres lieux d'accueil pouvaient espérer gagner au cours d'un jeudi à dimanche normal en mai.

Les supermarchés britanniques ont également anticipé un pic de commerce.

Mais le coup de pouce donné à l'économie par les dépenses du Jubilé devrait être de courte durée.

La flambée des prix est à l'origine de la plus forte baisse des revenus des ménages britanniques depuis au moins les années 1950 et la confiance des consommateurs est au plus bas. En avril, l'inflation a atteint un pic de 9% en 40 ans et devrait encore augmenter.

Pour amortir le choc, le gouvernement a annoncé le mois dernier une aide de 15 milliards de livres pour les ménages qui ont du mal à faire face à la flambée des factures d'énergie.

Les actions de Tesco, le plus grand groupe de supermarchés de Grande-Bretagne, de Sainsbury's et de Marks & Spencer étaient toutes en hausse d'environ 1% dans les échanges du matin.

M&S a déclaré le mois dernier que les Britanniques ne ressentiraient pas toute la force de la crise du coût de la vie du pays avant l'automne.

(1 $ = 0,7963 livre)