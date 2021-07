Mercialys : Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel 2021

Regulatory News:

La société Mercialys (Paris:MERY) annonce ce jour avoir déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel relatif au premier semestre 2021.

Le rapport financier semestriel de Mercialys relatif au premier semestre 2021 est disponible sur le site www.mercialys.fr dans la rubrique « Investisseurs / Informations réglementées / Rapports financiers semestriels ».

À propos de Mercialys

Mercialys est l’une des principales sociétés foncières françaises. Elle est spécialisée dans la détention, la gestion et la transformation d’espaces commerciaux en anticipation des tendances de consommation, pour compte propre comme pour compte de tiers. Au 30 juin 2021, la Société disposait d’un patrimoine immobilier de 3,2 milliards d’euros droits inclus. Son portefeuille de 2 102 baux représente une base locative annualisée de 169,8 millions d’euros. Mercialys est cotée en bourse depuis le 12 octobre 2005 sous le symbole MERY et bénéficie du régime des sociétés d’investissement immobilier cotées (« SIIC »). Membre du SBF 120 et du compartiment B d’Euronext Paris, le nombre de ses actions en circulation au 30 juin 2021 s’établit à 93 886 501.

