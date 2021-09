Mercialys : Nomination de François Klitting

Regulatory News:

François Klitting rejoint Mercialys (Paris:MERY) au poste de Secrétaire général. Il interviendra en appui de la Direction générale de la Société, sur les projets de développement stratégique et d’organisation et rapportera directement à Monsieur Vincent Ravat, Directeur général. Il intègre également le Comité managérial de la Société.

François Klitting a débuté sa carrière au sein du groupe CEPME devenu BPI France. Il a ensuite, au sein du groupe AXA, occupé successivement les fonctions de Directeur financier d’AXA Investment Managers, de Directeur des investissements d’AXA France, de Directeur général d’AXA Banque et de Président d’AXA Assistance France. Il était précédemment Directeur général du Groupe immobilier SPIRIT.

Vincent Ravat déclare : « Nous sommes heureux d’accueillir François Klitting au sein de Mercialys. Il nous apportera son savoir-faire et son expérience très diversifiée en matière d’immobilier, de gestion d’actifs et de finance et contribuera aux nombreux projets à venir, constitutifs de la dynamique de l’entreprise. »

* * *

À propos de Mercialys

Mercialys est l’une des principales sociétés foncières françaises. Elle est spécialisée dans la détention, la gestion et la transformation d’espaces commerciaux en anticipation des tendances de consommation, pour compte propre comme pour compte de tiers. Au 30 juin 2021, la Société disposait d’un patrimoine immobilier de 3,2 milliards d’euros droits inclus. Son portefeuille de 2 102 baux représente une base locative annualisée de 169,8 millions d’euros. Mercialys est cotée en bourse depuis le 12 octobre 2005 sous le symbole MERY et bénéficie du régime des sociétés d’investissement immobilier cotées (« SIIC »). Membre du SBF 120 et du compartiment B d’Euronext Paris, le nombre de ses actions en circulation au 30 juin 2021 s’établit à 93 886 501.

AVERTISSEMENT

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des évènements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent par nature des risques, identifiés ou non, et des incertitudes pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels de Mercialys et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. Prière de se référer au Document d’enregistrement universel de Mercialys disponible sur www.mercialys.fr pour l’exercice clos au 31 décembre 2020 afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants susceptibles d’influer sur les activités de Mercialys. Mercialys ne s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, de nouveaux évènements futurs ou tout autre circonstance qui pourraient remettre en question ces prévisions.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210914005877/fr/