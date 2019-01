Regulatory News:

Pour sa deuxième participation au Carbon Disclosure Project* (CDP), Mercialys (Paris:MERY) intègre la « A List » qui regroupe les 126 entreprises mondiales les plus investies en matière de lutte contre le changement climatique. Mercialys avait obtenu la note de A- lors de sa première participation en 2017 et progresse ainsi d’un niveau.

Plus de 7000 sociétés ont répondu en 2018 au questionnaire du CDP, soumettant leurs « informations carbone » à l’évaluation scientifique et indépendante de l’organisme. Ce nombre est en augmentation de 11% par rapport à 2017 et c’est désormais plus de 50% de la capitalisation boursière mondiale qui s’inscrit dans cette démarche.

Mercialys fait ainsi partie du 1% des entreprises mondiales les plus responsables en matière d’empreinte environnementale, une reconnaissance majeure de son engagement en faveur du développement durable.

* Carbon Disclosure Project : organisation internationale à but non lucratif qui étudie chaque année l’impact des principales entreprises cotées en bourse en matière d’émission de CO 2 et d’impact en termes de changement climatique. Le CDP émet annuellement un questionnaire sur des thématiques climatiques spécifiques, auquel la participation des sociétés est volontaire et dont les réponses sont publiques.

A propos de Mercialys

Mercialys est l’une des principales sociétés foncières françaises exclusivement présentes dans les centres commerciaux. Au 30 juin 2018, Mercialys disposait d’un portefeuille de 2 130 baux représentant une valeur locative de 178 millions d’euros en base annualisée. Elle détient des actifs pour une valeur estimée au 30 juin 2018 à 3,8 milliards d’euros droits inclus. Mercialys bénéficie du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées («SIIC») depuis le 1er novembre 2005 et est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le symbole MERY, depuis son introduction en bourse le 12 octobre 2005. Le nombre d’actions en circulation au 30 juin 2018 est de 92 049 169 actions.

AVERTISSEMENT

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des évènements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent par nature des risques, identifiés ou non, et des incertitudes pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels de Mercialys et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. Prière de se référer au document de référence de Mercialys disponible sur www.mercialys.fr pour l’exercice clos au 31 décembre 2017 afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants susceptibles d’influer sur les activités de Mercialys. Mercialys ne s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, de nouveaux évènements futurs ou tout autre circonstance qui pourraient remettre en question ces prévisions.

