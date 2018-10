Mercialys :, lauréat du Grand Prix de la Transparence Toutes Catégories

Regulatory News:

Mercialys (Paris:MERY) a remporté le Grand Prix de la Transparence Toutes Catégories, lors de la 9ème édition des Grands Prix de la Transparence qui s’est tenue ce jour.

Depuis 2009, les Grands Prix de la Transparence récompensent la qualité de l’information réglementée des sociétés du SBF 120, au travers d’une méthodologie publique portant sur 4 supports clés (Document de Référence, Charte Éthique, site Internet et Avis de convocation à l’Assemblée Générale) analysés sur la base de 205 critères de notation objectifs.

Ces Prix sont encadrés par un comité scientifique indépendant issu des organismes et associations de la Place de Paris représentant les utilisateurs de l’information financière et extra-financière :

Association Française de la Gestion Financière (AFG)

Association pour le Patrimoine et l’Actionnariat Individuel (APAI)

Euronext

Fédération des Investisseurs Individuels et Clubs d’Investissement (F2IC)

Fédération Française des Associations d’Actionnaires Salariés et Anciens Actionnaires (FAS)

Institut Droit Ethique Patrimoine (IDEP)

Institut Français des Administrateurs (IFA)

Paris Europlace

Société Française des Analystes Financiers (SFAF)

Après l’obtention d’un EPRA Gold Award pour la qualité de son reporting financier (4ème année consécutive) et celle d’un EPRA Gold Award au titre de son reporting extra-financier (2ème année consécutive), Mercialys confirme ainsi dans le temps sa volonté d’assurer la plus grande qualité et lisibilité de ses supports de communication, et l’engagement de son management et son Conseil d’Administration de continuer à inscrire la Société dans les meilleures pratiques de transparence de l’information.

A propos de Mercialys

Mercialys est l’une des principales sociétés foncières françaises exclusivement présentes dans les centres commerciaux. Au 30 juin 2018, Mercialys disposait d’un portefeuille de 2 130 baux représentant une valeur locative de 178 millions d’euros en base annualisée. Elle détient des actifs pour une valeur estimée au 30 juin 2018 à 3,8 milliards d’euros droits inclus. Mercialys bénéficie du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées («SIIC») depuis le 1er novembre 2005 et est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le symbole MERY, depuis son introduction en bourse le 12 octobre 2005. Le nombre d’actions en circulation au 30 juin 2018 est de 92 049 169 actions.

AVERTISSEMENT

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des évènements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent par nature des risques, identifiés ou non, et des incertitudes pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels de Mercialys et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. Prière de se référer au document de référence de Mercialys disponible sur www.mercialys.fr pour l’exercice clos au 31 décembre 2017 afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants susceptibles d’influer sur les activités de Mercialys. Mercialys ne s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, de nouveaux évènements futurs ou tout autre circonstance qui pourraient remettre en question ces prévisions.

