Mercialys :, première foncière commerciale française à faire valider scientifiquement sa stratégie de lutte contre le réchauffement climatique

Regulatory News:

En 2018, Mercialys (Paris:MERY) avait défini une « trajectoire 2°C », se fixant des objectifs ambitieux de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre afin de contribuer à l’effort collectif de lutte contre le réchauffement climatique.

En septembre 2019, l’initiative internationale Science Based Targets (SBTi)* a certifié les objectifs de la Société, attestant du sérieux et du volontarisme de sa démarche.

133 entreprises européennes ont vu à ce jour leurs objectifs certifiés par la SBTi, dont seulement 6 dans le secteur de l’immobilier. Avec cette certification, Mercialys devient la première foncière commerciale française à voir sa stratégie carbone validée scientifiquement et réaffirme son leadership en termes de développement durable.

Conformément à l’Accord de Paris sur le climat et sa stratégie RSE Mery’21, la Société s’est engagée à réduire les émissions directement liées à son activité (scopes 1 et 2**) de -47% par m² d’ici à 2030 par rapport à 2017.

Mercialys s’est également engagée au-delà de son périmètre de responsabilité directe (scope 3**) en établissant les objectifs de diminution suivants sur la même période :

-46% par m² d’émissions liées aux consommations d’énergie de ses enseignes locataires ;

-26% d’émissions liées aux tonnages de déchets produits sur ses centres ;

-26% d’émissions liées aux trajets des visiteurs et commerçants vers ses centres commerciaux.

*L’initiative Science Based Target (SBTi) est une organisation à but non lucratif qui évalue, sur la base de critères établis par des experts scientifiques, l’adéquation entre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés par les entreprises et les recommandations du Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'évolution du Climat (GIEC), afin de garantir que ces objectifs limitent bien la hausse des températures mondiales à 2°C d’ici 2050 par rapport à 1990. La SBTi est née de la collaboration entre le Carbon Disclosure Project (CDP), le Pacte Mondial des Nations Unies, le World Resources Institute (WRI) et le World Wide Fund for Nature (WWF).

** Les scopes 1, 2 et 3 définissent, dans le cadre du bilan des émissions de gaz à effet de serre d’une organisation, différents périmètres d’étude, de responsabilité et de reporting. Le scope 1 (« émissions directes ») est le périmètre le plus restreint et le scope 3 (« autres émissions indirectes ») le plus large.

* * *

Ce communiqué de presse est disponible sur le site www.mercialys.fr

À propos de Mercialys

Mercialys est l’une des principales sociétés foncières françaises exclusivement présentes dans les centres commerciaux. Au 30 juin 2019, Mercialys disposait d’un portefeuille de 2 123 baux représentant une valeur locative de 184,3 millions d’euros en base annualisée. Elle détient des actifs pour une valeur estimée au 30 juin 2019 à 3,8 milliards d’euros droits inclus. Mercialys bénéficie du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) depuis le 1er novembre 2005 et est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le symbole MERY, depuis son introduction en bourse le 12 octobre 2005. Le nombre d’actions en circulation au 30 juin 2019 est de 92 049 169 actions.

AVERTISSEMENT

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des évènements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent par nature des risques, identifiés ou non, et des incertitudes pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels de Mercialys et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. Prière de se référer au document de référence de Mercialys disponible sur www.mercialys.fr pour l’exercice clos au 31 décembre 2018 afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants susceptibles d’influer sur les activités de Mercialys. Mercialys ne s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, de nouveaux évènements futurs ou tout autre circonstance qui pourraient remettre en question ces prévisions.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190923005668/fr/