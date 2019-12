Merck : la FDA accorde un examen prioritaire à Keytruda

02/12/2019 | 15:13

Merck a déclaré que son médicament phare Keytruda avait obtenu le statut d'examen prioritaire de la US Food and Drug Administration, accélérant ainsi le processus de réglementation.



La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accepté d'examiner en priorité une nouvelle demande complémentaire d'antithérapie de Merck visant à obtenir l'autorisation de traiter des patients atteints d'un cancer de la vessie non invasif à haut risque.



Merck vise une date règlementaire en janvier 2020.



