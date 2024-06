Le groupe pharmaceutique Merck, basé à Darmstadt, a mis fin à deux études pour son médicament anticancéreux Xevinapant, qui n'a pas encore été approuvé.

Une étude de phase III sur le Xevinapant en combinaison avec une chimiothérapie à base de platine (CRT) chez des patients atteints de tumeurs de la tête et du cou sera arrêtée, car l'objectif principal d'allongement de la survie sans événement ne sera probablement pas atteint. A la lumière de ces données, Merck a également décidé de mettre fin à une étude de phase III sur le xévinapant en combinaison avec la radiothérapie chez des patients atteints de tumeurs de la tête et du cou. Merck avait obtenu les droits exclusifs de Xevinapant auprès de la société suisse Debiopharm en 2021, en échange d'un paiement initial de 188 millions d'euros et de paiements supplémentaires potentiels pouvant aller jusqu'à 710 millions d'euros.

(Rapport d'Olaf Brenner, rédigé par Birgit Mittwollen. Pour toute question, veuillez contacter notre rédaction à berlin.newsroom@thomsonreuters.com (pour la politique et la conjoncture) ou frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (pour les entreprises et les marchés).