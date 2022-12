Merck pourrait conserver son avantage en matière de brevets en transformant le médicament anticancéreux Keytruda en une simple injection.

Pendant des années, Merck a compté sur Keytruda pour alimenter sa croissance. Le traitement, approuvé en 2014, exploite le système immunitaire de l'organisme pour combattre les cancers avec des résultats spectaculaires. Contre le cancer du poumon avancé, il a permis d'obtenir un taux de survie à cinq ans chez environ un quart des personnes, contre 5 % des personnes dans le passé.

Mais les brevets clés du Keytruda commenceront à expirer en 2028, ouvrant la porte aux biosimilaires - des copies proches de médicaments biologiques coûteux dont les molécules complexes cultivées à l'intérieur de cellules vivantes rendent impossible la fabrication de copies exactes.

Merck teste actuellement dans le cadre d'essais cliniques deux versions du médicament qui peuvent être injectées par voie sous-cutanée, une alternative rapide aux perfusions, la méthode d'administration actuelle dans laquelle les patients reçoivent une perfusion intraveineuse dans un cabinet médical une fois toutes les trois ou six semaines. La société a communiqué les premières données de l'un de ces essais l'année dernière.

Bien que Merck ait révélé qu'elle développe des versions sous-cutanées de Keytruda, elle n'a pas dit auparavant qu'elle s'attendait à ce que la nouvelle formulation devienne la version la plus utilisée du médicament après son lancement et un moteur de croissance vers la fin de la décennie.

En cas de succès, Merck pourrait commencer à commercialiser la nouvelle formulation d'ici quelques années, a déclaré un haut dirigeant de Merck à Reuters. Il s'attend à ce qu'elle alimente la croissance de Keytruda au fur et à mesure qu'il obtient des approbations pour des cancers à un stade plus précoce. Keytruda représente maintenant plus d'un tiers des ventes de Merck.

"Nous pensons que la formulation sous-cutanée a le potentiel d'être nouvelle, non évidente et utile, ce qui signifie que nous obtiendrions un nouveau brevet pour elle", a déclaré Caroline Litchfield, directrice financière de Merck, dans une interview, en utilisant la terminologie pour les critères prévus par la loi américaine pour déterminer quelles technologies méritent un brevet.

"L'horloge pour ce brevet commencerait à faire tic-tac à partir du moment où nous obtiendrions ce brevet approuvé."

Alors que certains patients recevraient probablement encore la formulation originale si elle est administrée en même temps qu'une chimiothérapie ou d'autres médicaments par voie intraveineuse, la formulation sous-cutanée pourrait remplacer la version IV pour la plupart des patients, a déclaré à Reuters Eliav Barr, directeur médical de Merck.

"En théorie, elle pourrait remplacer partout où Keytruda est actuellement utilisé", a déclaré Barr.

Les brevets de médicaments ont une durée d'exclusivité garantie de 20 ans après l'obtention du brevet en vertu de la loi américaine, mais parfois les sociétés sont en mesure d'ajouter des brevets supplémentaires qui prolongent leur exclusivité.

Par exemple, le brevet principal du médicament contre l'arthrite Humira d'Abbvie a expiré en 2016, mais le médicament ne sera pas confronté à la concurrence américaine avant 2023, en partie parce que la société a finalement reçu plus de 130 brevets qui protègent le médicament.

Les brevets de Merck sur la version sous-cutanée du Keytruda pourraient protéger cette formulation jusqu'en 2040 au moins, selon Tahir Amin, cofondateur du groupe de surveillance des brevets pharmaceutiques Initiative for Medicines, Access & Knowledge (I-MAK).

"C'est la façon dont les sociétés pharmaceutiques utilisent maintenant ce système - il s'agit d'occuper le plus d'espace possible, de rendre difficile l'entrée de quiconque", a déclaré Amin. "Keytruda va être le prochain Humira, de l'avis général".

Interrogé pour savoir s'il était davantage motivé par des questions de brevets que par un besoin médical, Merck a répondu qu'il se concentrait en permanence sur l'amélioration de Keytruda et sur la possibilité de le proposer à davantage de patients.

Merck a déclaré qu'elle pourrait demander des brevets pour des innovations dans la façon dont le médicament est utilisé, sa formulation, la taille et le calendrier des doses et les combinaisons avec d'autres médicaments.

"Ces demandes de brevet, si elles sont accordées, peuvent fournir divers degrés de protection au-delà de 2028. Cependant, nous continuons à penser que la fin de l'année 2028 est la date la plus probable pour l'entrée des biosimilaires sur le marché", a déclaré Merck dans un communiqué.

LES PATIENTS PRÉFÈRENT-ILS LES PIQÛRES ?

Obtenir que les médecins et les hôpitaux adoptent la nouvelle formulation avant l'arrivée de la concurrence des biosimilaires pourrait aider Merck à protéger plus longtemps ses revenus de Keytruda, mais ce n'est pas certain, selon les analystes. En moyenne, ils s'attendent à ce que les revenus de Keytruda dépassent 30 milliards de dollars en 2026 et 35 milliards de dollars en 2028, selon les données de Refinitiv.

"Théoriquement, aux États-Unis, ils pourraient faire la transition de tout le marché", a déclaré Mara Goldstein, analyste chez Mizuho, "en fonction de la rapidité avec laquelle ils peuvent le mettre sur le marché."

Cependant, Evan Seigerman de BMO Capital a déclaré que les assureurs privés aux États-Unis pourraient rechigner à payer pour le produit de marque plus coûteux et préférer une version biosimilaire pour perfusion. Il pense néanmoins que la nouvelle formulation pourrait permettre à la société de conserver jusqu'à 20 % de ses revenus de Keytruda dans les années 2030.

Deux médecins interrogés par Reuters ont déclaré qu'ils n'étaient pas convaincus que la nouvelle voie d'administration représente une amélioration clinique suffisamment importante par rapport aux perfusions IV pour justifier les coûts de santé supplémentaires à l'échelle du système qui pourraient résulter de l'obtention d'un nouveau brevet par Merck.

"Je ne pense pas que cela va améliorer la sécurité ou l'efficacité du médicament", a déclaré le Dr Shailender Bhatia, oncologue au Fred Hutchinson Cancer Center de Seattle.

Le Dr Barr de Merck a déclaré que la formulation plus facile à utiliser du médicament pourrait améliorer la santé des patients en leur permettant de rester sous Keytruda et de respecter le calendrier, et pourrait éviter aux patients atteints de cancer à haut risque de passer de longues périodes en milieu hospitalier où ils pourraient être exposés à d'autres maladies.

"Du point de vue de la qualité de vie et des patients, il est certain que cela sera utile", a déclaré M. Barr.

Ce point de vue est étayé par des études cliniques qui ont révélé que les patients préfèrent les injections sous-cutanées à l'administration intraveineuse, qui peut prendre du temps et être invasive.

Le degré d'adoption de la méthode par les hôpitaux et les médecins pourrait refléter l'impact financier de ce changement.

Les hôpitaux sont généralement moins payés pour administrer une injection qu'une longue perfusion. Cela pourrait être quelque peu compensé si le prix du médicament est plus élevé, puisque les fournisseurs reçoivent un pourcentage de frais pour les médicaments administrés par les médecins, selon Lisa Mulloy, chef de la pharmacie du système hospitalier Northwell Health de New York.

Merck a déclaré qu'elle ne spéculerait pas sur le prix attendu des produits du pipeline. Le prix catalogue de la perfusion est d'environ 185 000 $ par an, bien que le médicament puisse coûter moins cher avec les remises accordées par les entreprises.

M. Mulloy de Northwell a déclaré que le passage des patients aux versions sous-cutanées des médicaments ouvre également des places dans les centres de perfusion pour des patients supplémentaires.