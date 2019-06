Merck : réalise l'acquisition de Tilos Therapeutics

10/06/2019 | 15:20

Merck a annoncé la signature d'un accord définitif portant sur l'acquisition de Tilos Therapeutics. Cette société biopharmaceutique privée développe des traitements ciblant le complexe TGFβ latent pour le traitement du cancer, de la fibrose et des maladies auto-immunes.



Merck va acquérir toutes les actions en circulation de Tilos pour un montant pouvant atteindre 773 millions de dollars y compris un paiement initial ainsi que des paiements d'étapes éventuels.



'Cet accord avec Merck, un leader du secteur de la recherche et du développement biopharmaceutique, fournit une validation significative de notre approche thérapeutique et positionne au mieux notre pipeline pour un succès clinique et commercial plus large ' a déclaré Barbara Fox, PDG de Tilos.



