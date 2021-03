Merkel appelle les Etats allemands à renforcer les mesures sanitaires

par Caroline Copley

BERLIN, 29 mars (Reuters) - La chancelière allemande Angela Merkel a appelé dimanche les Länder à renforcer les mesures pour endiguer la propagation rapide des contaminations au coronavirus, évoquant par ailleurs la possibilité d'imposer un couvre-feu afin de tenter de contrôler la troisième vague de l'épidémie.

Effectuant une rare apparition dans une émission de la chaîne de télévision ARD, elle a exprimé son mécontentement que certains Etats allemands aient choisi de ne pas interrompre la réouverture progressive de l'économie alors même que le taux d'incidence sur sept jours - le nombre de cas pour 100.000 habitants - a franchi le seuil de 100 considéré comme critique par la chancelière et les dirigeants régionaux.

"Nous avons notre frein de secours (...) Mais malheureusement, il n'est pas respecté partout. J'espère qu'il y aura une certaine réflexion là-dessus", a dit Angela Merkel en référence au "frein" convenu début mars avec les ministres-présidents des Länder.

Plus tôt dans la journée, le secrétaire général de la chancelière a prévenu que l'Allemagne se trouvait dans la phase la plus dangereuse de la crise sanitaire et devait l'endiguer dès à présent ou risquer de faire face à de nouveaux variants du virus qui résisteront aux vaccins.

La campagne nationale de vaccination a été retardée par des problèmes d'approvisionnement. D'après les données communiquées dimanche, 10,3% de la population allemande a reçu au moins une première dose de vaccin, soit bien moins qu'en Israël, aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne par exemple.

Si les Etats allemands n'appliquent pas "dans un futur proche" des restrictions sanitaires avec le sérieux approprié, a déclaré Angela Merkel, des mesures au niveau national seront envisagées.

La chancelière a dit ne pas être convaincue que les mesures déployées jusqu'à présent soient suffisantes pour rompre la troisième vague de l'épidémie.

"Nous devons faire plus", a-t-elle souligné. "Nous avons la possibilité de restrictions sur les sorties, les contacts, le port étendu du masque", a-t-elle poursuivi. (Caroline Copley et Andreas Rinke; version française Jean Terzian)