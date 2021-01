Merkel et Biden sont convenus de renforcer la coopération transatlantique

(.)

BERLIN, 26 janvier (Reuters) - La chancelière allemande Angela Merkel et le président américain Joe Biden sont convenus lors d'un entretien téléphonique lundi que la pandémie de coronavirus et d'autres défis mondiaux pouvaient seulement être surmontés via une coopération renforcée, a déclaré un porte-parole du gouvernement à Berlin.

Les relations transatlantiques se sont nettement refroidies avec l'ancien président américain Donald Trump, qui a critiqué à plusieurs reprises l'Allemagne pour son excédent commercial et dénoncé ce qu'il considérait comme une contribution trop faible de Berlin au budget de défense de l'Otan.

Après des réunions tendues du G7 et de l'Otan avec Donald Trump en 2017, Angela Merkel avait souligné la nécessité pour l'Europe de devenir plus indépendante faute de pouvoir toujours compter entièrement sur ses alliés.

Durant leur premier entretien téléphonique depuis que Joe Biden s'est installé à la Maison blanche mercredi dernier, Angela Merkel a félicité Joe Biden et exprimé aussi "la volonté de l'Allemagne d'assumer ses responsabilités dans la gestion de travaux internationaux conjointement avec ses partenaires européens et transatlantiques", a indiqué le porte-parole du gouvernement allemand.

Angela Merkel et Joe Biden sont convenus que des efforts internationaux supplémentaires étaient nécessaires pour gérer la crise sanitaire du coronavirus, a dit Steffen Seibert dans un communiqué. "Dans ce contexte, la chancelière s'est réjouie du retour des Etats-Unis au sein de l'Organisation mondiale de la Santé", a-t-il ajouté.

Faisant part de cet entretien téléphonique, la Maison blanche a rapporté que les deux dirigeants sont convenus de l'"importance de la coopération mondiale", notamment dans la lutte contre le changement climatique, pour contenir la pandémie de coronavirus et pour "poursuivre un rétablissement stable de l'économie mondiale".

Des questions de politique étrangères ont aussi été discutées, particulièrement concernant l'Afghanistan et l'Iran, a par ailleurs déclaré le porte-parole du gouvernement à Berlin. (Michael Nienaber; version française Jean Terzian)