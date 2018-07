Merus annonce des développements récents de l'entreprise et ses résultats financiers pour le premier trimestre 2018

- Lancement de la phase 1 du premier essai clinique humain de MCLA-158 chez les patients présentant des tumeurs solides -

- Le mécanisme d'action unique de MCLA-128 fait l'objet d'un article dans le journal scientifique Cancer Cell -

UTRECHT, Pays-Bas, le 26 juillet 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq:MRUS) (« Merus », « nous » « notre » ou l'« entreprise »), entreprise d'immuno-oncologie de stade clinique qui développe des traitements innovants à base d'anticorps bispécifiques (Biclonics®), a présenté aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2018 et a également fourni une mise à jour sur l'entreprise et sur ses activités cliniques.

« Au mois de mai, nous avons fait passer MCLA-158, un Biclonics® conçu pour lier les cellules initiant le cancer exprimant Lgr5 et EGFR, au stade clinique avec le lancement du dosage des patients dans le cadre de la phase 1 du premier essai clinique humain sur des patients présentant des tumeurs solides » a déclaré, Ton Logtenberg, Ph.D., PDG de Merus. « Les essais cliniques de MCLA-128 et de MCLA-117 sont en cours. Des données d'activité précoce potentielle pour MCLA-117 sont attendues pour 2018 et nous prévoyons la présentation de données pour MCLA-128 plus tard cette année. »

M. Logtenberg a poursuivi : « Notons en particulier que le mécanisme d'action unique de MCLA-128 a récemment fait l'objet d'un article dans le journal scientifique Cancer Cell qui a mis en évidence le dépistage d'un groupe de plus de 500 anticorps bispécifiques liant à la paire cible HER2/HER3 dans des tests fonctionnels pertinents. Ce dépistage fonctionnel non biaisé a permis l'identification du candidat de développement MCLA-128, un anticorps spécifique utilisant un mécanisme unique, DOCK & BLOCK®, pour le blocage sélectif et puissant de la voie de signalisation de tumeur héréguline/HER. Ces résultats renforcent le potentiel de notre processus de dépistage fonctionnel qui permet la découverte d'une biologie unique activée par le format d'anticorps bispécifique. »

Développements cliniques et de l'entreprise récents

Lancement du dosage des patients au cours de la phase 1 de l'essai clinique de MCLA-158 sur des patients présentant des tumeurs solides - Merus a annoncé en mai 2018 le dosage du premier patient au cours de la phase 1 du premier essai clinique sur les humains de MCLA-158 chez des patients présentant des tumeurs solides, en privilégiant dans un premier temps le cancer colorectal métastatique. L'essai est divisé en deux parties, escalade de dose et expansion de dose. L'escalade de dose sert à déterminer la dose appropriée de MCLA-158. Les parties d'escalade et d'expansion de dose de l'essai examineront également l'activité antitumorale préliminaire de l'agent unique MCLA-158.



Mécanisme d'action DOCK & BLOCK® de MCLA-128 présenté dans Cancer Cell - Le mécanisme d'action de MCLA-128, le Biclonics® le plus avancé de l'entreprise liant les cellules tumorales solides exprimant HER2 et HER3 et bloquant potentiellement la voie de signalisation héréguline/HER3, a fait l'objet d'un article dans le numéro de mai 2018 de Cancer Cell intitulé « Unbiased Combinatorial Screening Identifies a Bispecific IgG1 that Potently Inhibits HER3 Signaling via HER2-Guided Ligand Blockade » (Un dépistage combinatoire non biaisé identifie un bispécifique IgG1 bloquant puissamment la signalisation HER3 par l'intermédiaire d'un bloc de ligand guidé par HER2). Utilisant une approche de fonction de structure, Merus a démontré que PB4188, le candidat de recherche décrit dans l'article, utilise un mécanisme unique pour inhiber la croissance des tumeurs en s'associant à HER2 et en bloquant l'interaction des ligands avec HER3, empêchant ainsi la stabilisation de l'hétérodimère HER2:HER3 et le maintien de la signalisation. MCLA-128, le candidat de développement de PB4188, est actuellement en cours d'étude dans un essai de combinaison de phase 2, dans deux populations souffrant d'un cancer du sein métastatique, et dans une étude de phase 1/2 évaluant l'activité d'agent unique de MCLA-128 dans les cancers gastriques, ovariens, de l'endomètre et du poumon non à petites cellules.



Remboursement des frais et des coûts concernant le litige de brevet avec Regeneron - Le 25 juin 2018, dans une décision publiée le 10 juillet 2018, le tribunal de première instance du district Southern de New York, aux États-Unis, a accepté la demande de Merus pour le remboursement d'environ 10,5 millions $ en frais d'avocats, frais d'experts et coûts, plus les intérêts antérieurs et postérieurs au jugement, engagés par Merus pour sa défense des poursuites de Regeneron Pharmaceutical Inc. initiées en mars 2014. La décision du tribunal de première instance rappelle la conduite injuste de Regneron devant l'office des brevets des États-Unis pendant le litige concernant le brevet américain 8,502,018 (le « brevet 018 »), intitulé « Methods of Modifying Eukaryotic Cells » (Méthode de modification des cellules eucaryotes).



Étapes importante prévues en 2018

MCLA-128, un Biclonics® amélioré à cytotoxicité cellulaire dépendant des anticorps (ADCC) se liant aux cellules tumorales solides exprimant HER2 et HER3

L'étude de phase 1/2 évaluant l'activité d'agent unique de MCLA-128 pour diverses indications de tumeurs solides est en cours et Merus prévoit de présenter une mise à jour sur la cohorte gastrique au cours du quatrième trimestre 2018.

MCLA-117, un Biclonics® qui lie CD3 et CLEC12A

Merus continue l'escalade de dose dans l'essai clinique de phase 1 de MCLA-117 en Europe et aux États-Unis. Les données d'innocuité et d'activité précoce potentielle sont attendues au cours du deuxième trimestre 2018.

MCLA-158, un Biclonics® amélioré ADCC conçu pour se lier aux cellules de souche cancéreuse exprimant Lgr5 et EGFR

Le recrutement continue pour la phase 1 de l'essai clinique de MCLA-158 sur les patients présentant des tumeurs solides. L'essai se déroule en Europe et aux États-Unis.

MCLA-145, un Biclonics® conçu pour se lier à PD-L1 et une deuxième cible immunomodulatrice

MCLA-145, le premier médicament candidat co-développé dans le cadre de la collaboration de recherche mondiale entre Merus et Incyte, continue de progresser dans des études de drogue nouvelle de recherche. Merus détient tous les droits pour développer et commercialiser MCLA-145 aux États-Unis et Incyte est responsable de son développement et de sa commercialisation en dehors des États-Unis.

Résultats financiers du premier trimestre 2018

Merus a terminé le premier trimestre 2018 avec des liquidités, des quasi-liquidités et des investissements s'élevant à 220,1 millions € comparé à 190,8 millions € au 31 décembre 2017. L'augmentation est principalement le résultat de la clôture d'un placement privé de 55,8 millions $ (44,8 millions €) représentant 3,1 millions d'actions ordinaires, effectué en février 2018.

Les produits d'exploitation totaux pour le trimestre clos le 31 mars 2018 est de 9,9 millions € comparé à 3,9 millions € pour le trimestre équivalent de l'exercice précédent 2017. Les produits du trimestre clos le 31 mars 2017 ont été retraités en tenant compte de l'adoption d'IFRS 15, une nouvelle norme comptable concernant la reconnaissance des produits d'exploitation. En vertu d'IFRS 15, Merus a réduit la période d'amortissement du revenu pour le paiement de licence initial reçu d'Incyte, de 21 à 9 ans, ce qui a résulté dans 1,6 millions € de produits d'exploitation supplémentaires pour le trimestre clos le 31 mars 2017. Les produits d'exploitation sont principalement constitués par l'amortissement des paiements de licence initiaux dérivés des accords de collaboration de Merus ainsi que les produits de collaboration associés aux remboursements de coûts et aux étapes jalons de recherche pour l'exécution des services de recherche et développement en vertu des accords respectifs.

L'augmentation des produits pour la période est imputable à 1,9 million € d'amortissement des paiements initiaux de licence, 1,6 million € de produits de collaboration associés aux remboursements des dépenses et 2,5 millions € payés au titre des étapes jalons de recherche en vertu de l'accord entre Merus et Ono Pharmaceuticals.

Les coûts de recherche et développement pour le trimestre clos le 31 mars 2018 sont de 10,3 millions € comparé à 7,0 millions € pour la même période de l'exercice précédent. L'augmentation des coûts de recherche et développement reflète le plus important recrutement dans les essais cliniques de Merus, le déploiement des efforts de recherche pour soutenir ses programmes et ses collaborations internes et les dépenses supplémentaires de fabrication.

Les coûts de gestion et d'administration pour le trimestre clos le 31 mars 2018 sont de 2,9 millions € comparé à 4,2 millions € pour la même période en 2017. La baisse est principalement imputable à la réduction des rémunérations basées sur les actions.



Les autres dépenses pour le trimestre clos le 31 mars 2018 s'élèvent à 2,7 millions € comparé à 1,8 million € pour la même période en 2017. La hausse du poste des autres dépenses est due à la hausse des frais d'activités conseil, de comptabilité et professionnels.



Pour le trimestre clos le 31 mars 2018, Merus enregistre une perte nette de 8,4 millions €, ou (0,40)€ par action (de base et après dilution), comparé à une perte nette de 19,7 millions €, ou (1,06)€ par action (de base et après dilution), pour le trimestre équivalent en 2017. La perte du trimestre clos le 31 mars 2017 incluait une dépense hors trésorerie de 10,7 millions € pour l'impact comptable d'un dérivé financier associé à l'obligation de fournir des actions à Incyte en 2017.

Perspectives financières

Sur la base du plan d'exploitation actuel de l'entreprise, Merus prévoit que ses liquidités, quasi-liquidités et investissements actuels seront suffisants pour financier ses opérations jusqu'à la fin 2020.

À propos de Merus N.V.

Merus est une entreprise d'immuno-oncologie de stade clinique qui développe des traitements innovants à base d'anticorps bispécifiques humains complets, appelés Biclonics®. Les Biclonics®, qui sont basés sur le format IgG complet et sont fabriqués en utilisant des processus fondés sur des normes industrielles ; des études précliniques ont montré qu'ils possèdent plusieurs caractéristiques des anticorps monoclonaux conventionnels, notamment une longue demi-vie et une faible immunogénicité. L'anticorps bispécifique candidat le plus avancé de Merus, le MCLA-128, est en cours d'essai clinique en association de phase 2 dans deux populations souffrant du cancer du sein métastatiqueLe MCLA-128 est également évalué dans le cadre d'un essai clinique de phase 1/2 en Europe dans les cancers gastriques, ovariens, de l'endomètre et du poumon non à petites cellules. Des programmes supplémentaires concernent le MCLA-117, qui est en cours d'essai clinique de phase 1 chez les patients atteints de leucémie myéloïde aiguë et le MCLA-158, un Biclonics® en cours d'essai clinique de phase 1 se concentrant initialement sur le cancer colorectal métastatique chez des patients atteints de tumeurs solides. Grâce à sa collaboration avec Incyte Corporation, Merus développe également un anticorps bispécifique préclinique conçu pour se lier au PD-L1 ainsi qu'une deuxième cible immunomodulatrice non divulguée. Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter www.merus.nl.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne concernent pas des faits historiques devraient être considérées comme énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, la formulation des plans de développement clinique et le développement clinique de nos anticorps bispécifiques candidats, les données cliniques anticipées pour 2018, le calendrier du recrutement prévu des patients et de dosage, les présentations, les annonces de données cliniques et la progression de l'essai de combinaison de phase 2 pour MCLA-128, le potentiel de notre processus de dépistage fonctionnel, chaque déclaration de la section « Jalons anticipés », le niveau suffisant de nos liquidités, quasi-liquidités et investissements ainsi que la conception et le potentiel de traitement de nos anticorps bispécifiques candidats, y compris MCLA-128, MCLA-117, MCLA-158 et MCLA-145.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes actuelles de la direction. Ces énoncés ne sont ni des promesses, ni des garanties, mais impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que nos résultats, nos performances ou nos réalisations réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs, exprimés d'une manière exprès ou implicite par les énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants : notre besoin de financement supplémentaire, qui peut ne pas être disponible et nous obliger à restreindre nos opérations ou nous obliger à renoncer à nos droits sur nos technologies ou Biclonics® et anticorps bispécifiques candidats ; des retards potentiels dans l'approbation des organismes de réglementation, ce qui aurait une incidence sur notre capacité à commercialiser nos produits candidats ainsi que sur notre capacité à générer des revenus ; le processus long et onéreux de développement clinique de médicaments, qui a un résultat incertain ; la nature imprévisible de nos efforts de développement au stade précoce de médicaments commercialisables ; les retards potentiels dans l'inscription des patients, ce qui pourrait affecter la réception des autorisations réglementaires nécessaires ; notre dépendance à l'égard de tiers pour mener nos essais cliniques et la possibilité que lesdits tiers ne fournissent pas de performances satisfaisantes ; notre incapacité à identifier des Biclonics® ou anticorps bispécifiques candidats appropriés dans le cadre de notre collaboration avec Incyte, ou la mauvaise performance d'Incyte dans le cadre de notre collaboration ; notre dépendance envers des tiers pour fabriquer nos produits candidats, ce qui peut retarder, empêcher ou entraver nos efforts de développement et de commercialisation ; la protection de notre technologie exclusive ; nos brevets peuvent être jugés invalides, inapplicables, contournés par les concurrents et nos demandes de brevet peuvent être considérées comme ne respectant pas les règles et la réglementation de la brevetabilité ; notre échec à propos de litiges existants et potentiels pour atteinte à la propriété intellectuelle de tiers ; et nos marques ou dénominations commerciales, déposées ou non, peuvent être contestées, violées, contournées ou déclarées génériques ou déterminées à enfreindre d'autres marques. Ces facteurs et d'autres facteurs importants discutés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans notre rapport annuel sur le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 30 avril 2018 et nos autres rapports déposés auprès de la SEC pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs faits dans le présent communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs représentent les estimations de la direction à la date du présent communiqué de presse. Bien que nous puissions choisir de mettre à jour ultérieurement lesdits énoncés prospectifs à un moment donné, nous déclinons toute obligation de le faire, même si des événements ultérieurs font changer nos opinions, sauf si la législation en vigueur l'exige. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme représentant nos points de vue à une date ultérieure à celle du présent communiqué de presse.

Unaudited Consolidated Statement of Financial Position

March 31,

2018 December 31,

2017 Restated* (euros in thousands) Non-current assets Property, plant and equipment 1,139 1,168 Intangible assets 297 312 Non-current investments 15,758 7,060 Other assets 137 129 17,331 8,669 Current assets Taxes and social security assets 924 - Trade and other receivables 11,473 4,413 Current investments 39,869 34,043 Cash and cash equivalents 164,492 149,678 216,758 188,134 Total assets 234,089 196,803 Shareholders' equity Issued and paid-in capital 2,036 1,749 Share premium account 258,109 213,618 Accumulated loss (164,778 ) (158,775 ) Total equity 95,367 56,592 Non-current liabilities Deferred revenue 109,736 112,551 Current liabilities Trade payables 5,221 2,855 Taxes and social security liabilities 240 243 Deferred revenue 17,286 15,935 Other liabilities and accruals 6,239 8,627 28,986 27,660 Total liabilities 138,722 140,211 Total equity and liabilities 234,089 196,803

*Accumulated loss and deferred revenue (current and non-current) have been restated for the impact of the adoption of IFRS 15, an accounting standard related to revenue recognition, by decreasing accumulated loss and net deferred revenue by a total of €8.7 million at December 31, 2017.

Unaudited Consolidated Statement of Profit or Loss and Comprehensive Loss

Three months ended March 31, 2018 2017 Restated** (euros in thousands, except per

share data) Revenue 9,921 3,884 Research and development costs (10,298 ) (7,007 ) Management and administration costs (2,852 ) (4,202 ) Other expenses (2,686 ) (1,843 ) Total operating expenses (15,836 ) (13,052 ) Operating result (5,915 ) (9,168 ) Finance income 340 190 Finance costs (2,806 ) (10,734 ) Net finance expense (2,466 ) (10,544 ) Result before tax (8,381 ) (19,712 ) Income tax expense (52 ) (11 ) Result after taxation (8,433 ) (19,723 ) Exchange differences from translation of foreign operations (15 ) 5 Other comprehensive (loss) / income for the period (15 ) 5 Total comprehensive loss for the period (8,448 ) (19,718 ) Basic (and diluted) loss per share (0.40 ) (1.06 ) Basic (and diluted) 20,984,663 18,555,775

** Revenue for the three months ended March 31, 2017 has been restated to reflect additional revenue of €1.6 million, or €0.09 per share, related to the amortization of the up-front license payment received from Incyte due to the impact of the adoption of IFRS 15, an accounting standard related to revenue recognition.

Contacts :

Investisseurs :

Kimberly Minarovich

+1 646-368-8014

kimberly@argotpartners.com

Presse :

David Rosen

+1 212-600-1902

david.rosen@argotpartners.com

