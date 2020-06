Message aux ministres de l'Agriculture européens : donnons une véritable ambition à la future PAC !

La Présidence croate réunit le 8 juin les ministres de l'Agriculture européens pour discuter des stratégies de la 'Ferme à la Table' et 'Biodiversité' présentées le 20 mai par la Commission européenne. Ces deux stratégies sont au coeur du Pacte Vert et la PAC en sera l'instrument principal de mise en oeuvre.

Ces discussions engagent l'avenir de l'agriculture européenne. Il ne faut donc pas se tromper de voie ! En effet, l'agriculture jouera un rôle capital pour relever les défis du Pacte Vert pour l'Europe, mais elle devra aussi relever le défi de l'alimentation des citoyens européens et de la souveraineté alimentaire des Etats.

La crise du Covid19 a montré que la dépendance envers d'autres pays rendait les Etats fragiles par rapport à leurs possibilités d'action pour faire face à des crises de grande ampleur. Le secteur agricole et agroalimentaire français, et plus généralement européen, a su faire preuve de résilience dans la tourmente et a pu assurer la continuité de l'approvisionnement alimentaire des citoyens. Cela a été rendu possible grâce à un tissu productif diversifié, réparti sur l'ensemble du territoire, comprenant les exploitations agricoles mais aussi les industries de l'amont et de l'aval de la chaîne alimentaire.

Nous appelons les ministres de l'agriculture européens à traduire l'ambition de la souveraineté alimentaire dans les actes. L'agriculture française est prête à poursuivre les efforts engagés dans la voie de la croissance durable et de la compétitivité face à une concurrence internationale forte. Mais pour mener à bien cette mission, il faut permettre le renouvellement des générations, et il faut permettre aux agriculteurs et aux acteurs économiques, non seulement de vivre de leur métier, mais aussi d'investir et d'innover dans des solutions renforçant la résilience de l'agriculture et permettant de concilier activité économique et transition écologique.

La question des moyens financiers nécessaires à l'atteinte de ces ambitions est centrale, car les besoins d'investissements dans la modernisation des structures et dans l'accompagnement de la transition écologique et de la gestion des risques climatiques, sanitaires ou économiques sont très importants. La Commission européenne a décidé de renforcer le budget de la PAC dans sa dernière proposition de CFP 2021-2027. Il s'agit d'une décision importante, mais encore insuffisante, qui doit être à présent renforcée par les responsables politiques européens.

Nous appelons à une politique agricole commune forte, qui mette au coeur des préoccupations le revenu des agriculteurs, le dynamisme économique, la compétitivité et la durabilité sociale et environnementale.

